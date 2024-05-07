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Инаугурация

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Май
Что сказал Путин в своей инаугурационной речи — главное
7 мая, 10:31
Владимир Путин в пятый раз стал президентом России
7 мая, 09:07
На инаугурацию Владимира Путина позвали борца Романа Власова из Новосибирска
Новосибирский спортсмен Роман Власов получил официальное приглашение в Кремль, где пройдет церемония инаугурации Владимира Путина, сообщают в соцсетях.
7 мая, 05:23
Пятая инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в полдень
7 мая, 05:00
Апрель
Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска
26 апреля, 05:25
Кудрявцев вступит в должность мэра Новосибирска — 26 апреля пройдет инаугурация
Максим Кудрявцев вступит в должность главы города на инаугурации, которая пройдет в пятницу, 26 апреля.
26 апреля, 01:43
Сентябрь 2023
Депутата Заксобрания Диденко заметили в жакете за 119 000 на инаугурации губернатора
Зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко пришла на инаугурацию губернатора Андрея Травникова в итальянском жакете. Его цена в бутике — 119 тысяч рублей.
18 сентября 2023, 09:03
Анатолий Кубанов о главе НСО: «Травников — герметичный руководитель»
В Новосибирске проходит инаугурация вновь избранного губернатора Андрея Травникова. Заместитель председателя Законодательного собрания Анатолий Кубанов рассказал о том, с чем придется столкнуться главе региона.
15 сентября 2023, 06:19
Патриарх Кирилл поздравил губернатора Новосибирской области Травникова с победой
15 сентября 2023, 05:44
Экс-губернатор Новосибирской области Толоконский высказался о втором сроке Травникова
Бывший глава региона Виктор Толоконский прибыл на инаугурацию переизбранного на второй срок Андрея Травникова. Перед церемонией он прокомментировал повторное избрание преемника.
15 сентября 2023, 05:23
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
15 сентября 2023, 04:58
Инаугурация губернатора Новосибирской области Травникова: дата и время церемонии
Стало известно, где и во сколько начнется инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Сибиряки переизбрали его на второй срок.
13 сентября 2023, 09:44
Инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пройдет 15 сентября
11 сентября 2023, 05:07

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