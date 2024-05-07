Инаугурация

Депутата Заксобрания Диденко заметили в жакете за 119 000 на инаугурации губернатора

Зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко пришла на инаугурацию губернатора Андрея Травникова в итальянском жакете. Его цена в бутике — 119 тысяч рублей.