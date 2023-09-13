Инаугурация губернатора Новосибирской области Травникова: дата и время церемонии

На сцене глава избиркома региона Ольга Благо огласит итоги выборов и вручит Андрею Травникову удостоверение об избрании его на должность губернатора. Напомним, он одержал крепкую победу на выборах в сентябре 2023 года. За него отдали голоса свыше 500 000 жителей области — это 75,72%.