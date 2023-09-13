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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Названа дата и время начала инаугурации губернатора Травникова в Новосибирске

Инаугурация губернатора Новосибирской области Травникова: дата и время церемонии

13 сентября 2023, 09:44
Фото: правительство НСО

Названа дата и время начала инаугурации губернатора Травникова в Новосибирске

Стало известно, где и во сколько начнется инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Сибиряки переизбрали его на второй срок.

Торжественная церемония вступления Травникова в должность главы нашего региона пройдет 15 сентября в филармонии им. Каца. Начало в 12:00 в большом концертном зале.

На сцене глава избиркома региона Ольга Благо огласит итоги выборов и вручит Андрею Травникову удостоверение об избрании его на должность губернатора. Напомним, он одержал крепкую победу на выборах в сентябре 2023 года. За него отдали голоса свыше 500 000 жителей области — это 75,72%.

Телеканал ОТС будет транслировать в прямом эфире инаугурацию.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Выборы#Выборы губернатора Новосибирской области 2023#Инаугурация
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