Инаугурация губернатора Новосибирской области Травникова: дата и время церемонии

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Торжественная церемония вступления Травникова в должность главы нашего региона пройдет 15 сентября в филармонии им. Каца. Начало в 12:00 в большом концертном зале.
На сцене глава избиркома региона Ольга Благо огласит итоги выборов и вручит Андрею Травникову удостоверение об избрании его на должность губернатора. Напомним, он одержал крепкую победу на выборах в сентябре 2023 года. За него отдали голоса свыше 500 000 жителей области — это 75,72%.
Телеканал ОТС будет транслировать в прямом эфире инаугурацию.