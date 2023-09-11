Какие первые слова сказал Травников, после победы на выборах губернатора НСО

По ходу совещания губернатор отметил плюс преемственности власти в том, что все планы сохраняются в силе: «в этом и преимущество преемственности власти — можно реализовывать завтрашние планы, не опасаясь, что их отменят. Поэтому все решения у нас в силе и все они реализуются». Речь шла о том, что в некоторых районах области передовики уже строят дороги на лимиты 2024 года, и теперь очевидно, что финансирование на эти цели будет подтверждено.