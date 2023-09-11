Какие первые слова сказал Травников, после победы на выборах губернатора НСО

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Утром 11 сентября в правительстве региона началось традиционное, но первое после выборов оперативное совещание. Все прошло как обычно — первое слово Андрей Травников дал имениннице Ларисе Пермяковой, исполняющей обязанности главы Баганского района. Она первой поздравила губернатора с очевидной победой на выборах главы региона.
Однако Травников принимать поздравления не спешил, объяснив, что официальные результаты станут известны только 13 числа. Инаугурация пройдет 15 сентября. Однако главы районов уже заранее поздравляли губернатора, который набрал 75,72% голосов.
«На прошлой неделе проходило голосование по выбору губернатора Новосибирской области. Мне кажется, что все участники этого организационного процесса справились достойно. Хочу поблагодарить всю систему Избирательной комиссии и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этих выборов. Голосования в Новосибирской области были максимально честными, открытыми и прозрачными, — отметил Андрей Травников.
Затем, глава Новосибирского облизбиркома Ольга Благо поделилась информацией о явке на выборах. В этот раз она оказалась выше, чем в предыдущие годы, благодаря активной работы команды по привлечению избирателей. Общая явка составила 31,86%. Кроме того, впервые в регионе использовалось дистанционное электронное голосование, в котором приняло участие 76 175 человек.
По предварительным данным, наибольшее количество голосов получил кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Травников. Он набрал 526 282 голоса, что составляет 75,72% от общего числа. На втором месте расположился Роман Яковлев с 74 512 голосами или 10,72%. Евгений Лебедев занял третье место, собрав 40 600 голосов или 7,14%. На четвертом месте оказался Владислав Плотников с результатом в 30 183 голоса, что составляет 4,34% от общего числа.
Травников также обратился к своим соратникам как кандидат, участник голосования и «без пяти минут победитель» с признательностью, а также указаниями:
«Важно не только одержать победу, но и достичь основной цели, которую мы ставим. С сегодняшнего дня мы начинаем работать более усердно, активно развивая нашу любимую Новосибирскую область. Всех благодарю», — произнес глава региона.
По ходу совещания губернатор отметил плюс преемственности власти в том, что все планы сохраняются в силе: «в этом и преимущество преемственности власти — можно реализовывать завтрашние планы, не опасаясь, что их отменят. Поэтому все решения у нас в силе и все они реализуются». Речь шла о том, что в некоторых районах области передовики уже строят дороги на лимиты 2024 года, и теперь очевидно, что финансирование на эти цели будет подтверждено.