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Выборы длились 3 дня

Названы районы с лучшей и худшей явкой на выборы губернатора Новосибирской области

11 сентября 2023, 02:02
Фото: Избирательная комиссия Новосибирской области
Выборы длились 3 дня

Сузунский район показал лучшую явку на выборы губернатора Новосибирской области

Самая высокая явка на выборы губернатора Новосибирской области была в Сузунском районе (61%). О явке избирателей на пресс-конференции рассказала председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

В Новосибирской области закончились трехдневные выборы губернатора. По данным комиссии, общее число проголосовавших в регионе составило 646 595 человек, что равняется 27% от общего количества избирателей.

Самая высокая явка была зарегистрирована в Сузунском районе — 61%. Второе место занял Маслянинский район с явкой 58,5%. Сравнительно низкую активность проявили жители Новосибирска.

«В самом Новосибирске лидерами по явке стали Советский, Центральный и Железнодорожный районы. Общая явка в городе составила 18,7%», — сообщила Ольга Благо.

На губернаторских выборах предварительную победу одержал Андрей Травников, нынешний глава региона. По результатам подсчёта почти всех бюллетеней, он получил поддержку 76,14% избирателей.

Остальные кандидаты также имели своих сторонников. Коммунист Роман Яковлев набрал 10,68% голосов, бизнесмен Владислав Плотников от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» получил 4,23% поддержки, а либерал-демократ Евгений Лебедев собрал 6,63% голосов. 13 сентября будут названы окончательные результаты выборов.

Итоги выборов в Новосибирской области: раскрыто имя победителя
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