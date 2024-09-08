Названы районы с лучшей и худшей явкой на выборы губернатора Новосибирской области

Самая высокая явка на выборы губернатора Новосибирской области была в Сузунском районе (61%). О явке избирателей на пресс-конференции рассказала председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.