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Явка

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2024
Новосибирский избирком раскрыл явку в финальный день голосования
В последний день голосования явка на участки выросла, сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.
8 сентября, 08:23
Выборы в Новосибирской области — сколько избирателей уже проголосовало
8 сентября, 02:44
Даванков одержал победу на голосовании за президента России на УИК, опередив Путина
Владислав Даванков стал лидером голосования на участке в Академгородке, набрав 42,5% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.
18 марта, 05:12
Как распределились голоса на выборах президента по районам Новосибирска и области
18 марта, 04:13
Предварительные результаты выборов президента России: кто получил более 87% голосов
18 марта, 01:27
Явка в первый день голосования за президента в Новосибирске составила 23,65%
16 марта, 03:03
2023
Новосибирцы неохотно идут на довыборы
16 декабря 2023, 09:44
Названы районы с лучшей и худшей явкой на выборы губернатора Новосибирской области
Самая высокая явка на выборы губернатора Новосибирской области была в Сузунском районе (61%). О явке избирателей на пресс-конференции рассказала председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.
11 сентября 2023, 02:02
2022
Явка на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области достигла почти 40%
11 сентября 2022, 12:52

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