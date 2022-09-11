В воскресенье, 11 сентября, завершаются довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области.
"По состоянию на 18.00 часов 11 сентября по одномандатному округу №4 явка составила 38,29%, проголосовали 16 813 избирателей, по округу № 10 – 25,33% (12 109 избирателей)", - сообщили в региональной избирательной комиссии.
Кроме того, воскресенье – день голосования за кандидатов в органы местного самоуправления. Сегодня прошли выборы депутатов Совета депутатов города Карасука и 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.
Всего 11 сентября в Новосибирской области было открыто 196 избирательных участков.