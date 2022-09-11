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Явка на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области достигла почти 40%

Сегодня, 19:52
Фото: 1MI
За два часа до завершения единого дня голосования на округе № 4 проголосовало более 38% избирателей. На округе № 10 на участки пришло более четверти от имеющих право голоса

В воскресенье, 11 сентября, завершаются довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области.

"По состоянию на 18.00 часов 11 сентября по одномандатному округу №4 явка составила 38,29%, проголосовали 16 813 избирателей, по округу № 10 – 25,33% (12 109 избирателей)", - сообщили в региональной избирательной комиссии.

Кроме того, воскресенье – день голосования за кандидатов в органы местного самоуправления. Сегодня прошли выборы депутатов Совета депутатов города Карасука и 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Всего 11 сентября в Новосибирской области было открыто 196 избирательных участков.

 

 

 

 

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