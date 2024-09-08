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В городе явка значительно ниже, чем в сельских районах

Выборы в Новосибирской области — сколько избирателей уже проголосовало

8 сентября 2024, 02:44
Фото: 1MI
В городе явка значительно ниже, чем в сельских районах

Явка на выборах в Новосибирской области превысила 20%

По итогам двух дней голосования на участки пришла почти четверть от имеющих право голоса, сообщили в региональном избиркоме.

В ходе двухдневного голосования по выборам депутата Законодательного собрания Новосибирской области по округу № 3, в границах которого расположены Куйбышевский и Северный районы, к урнам пришло 23,82% от зарегистрированных избирателей.

Явка в ходе другой заметной кампании, по довыборам депутата в горсовет Новосибирска по округу № 45 (Советский район) значительно ниже — 7,23%.

В воскресенье, 8 сентября, пройдет заключительный, третий день выборов. Проголосовать можно до 20.00, затем участки будут закрыты и начнется подсчет голосов.

Всего в регионе проходит 18 избирательных кампаний различного уровня. В области работает 110 избирательных участков, где жители голосуют, в том числе, за кандидатов в депутаты сельских советов.

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#Новосибирск#Голосование#Явка#Избирком
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