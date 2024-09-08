Выборы в Новосибирской области — сколько избирателей уже проголосовало

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В ходе двухдневного голосования по выборам депутата Законодательного собрания Новосибирской области по округу № 3, в границах которого расположены Куйбышевский и Северный районы, к урнам пришло 23,82% от зарегистрированных избирателей.
Явка в ходе другой заметной кампании, по довыборам депутата в горсовет Новосибирска по округу № 45 (Советский район) значительно ниже — 7,23%.
В воскресенье, 8 сентября, пройдет заключительный, третий день выборов. Проголосовать можно до 20.00, затем участки будут закрыты и начнется подсчет голосов.
Всего в регионе проходит 18 избирательных кампаний различного уровня. В области работает 110 избирательных участков, где жители голосуют, в том числе, за кандидатов в депутаты сельских советов.