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Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Женщина осознавала свой поступок

Сибирячку наказали за порчу бюллетеней зеленкой на выборах в Новосибирске

5 апреля 2024, 04:16
Фото: 1MI
Женщина осознавала свой поступок
Женщина явилась на избирательный участок в день выборов президента России и залила урну зеленкой. Ее привлекли к ответственности.

Все случилось 15 марта на избирательном участке на улице Физкультурная, 16а. Екатерина Болдырева решила испортить бюллетени, испачкав их зеленкой. Как итог, испорчены были 11 бюллетеней и две книги со списками избирателей. Спровоцировал на такой поступок незнакомец. Причем безвозмездно.

Свою вину в нарушении порядка работы комиссии женщина признала. Суд рассмотрел ее дело 4 апреля. Болдыреву оштрафовали на 4 тысячи рублей. Это постановление еще можно обжаловать.

Фото: Управления Судебного департамента Новосибирской области

Напомним, также в дни выборах хакеры пытались атаковать госсайты Новосибирской области. Однако все атаки были отражены.

Украинские хакеры пытались атаковать сайты госорганов в дни выборов
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#Общество#Новосибирск#Суд#Россия#Выборы президента 2024#Эмилия Губарева#Административный штраф#Наказание#Выборы президента
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