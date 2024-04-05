Сибирячку наказали за порчу бюллетеней зеленкой на выборах в Новосибирске

Все случилось 15 марта на избирательном участке на улице Физкультурная, 16а. Екатерина Болдырева решила испортить бюллетени, испачкав их зеленкой. Как итог, испорчены были 11 бюллетеней и две книги со списками избирателей. Спровоцировал на такой поступок незнакомец. Причем безвозмездно.