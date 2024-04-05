Сибирячку наказали за порчу бюллетеней зеленкой на выборах в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Все случилось 15 марта на избирательном участке на улице Физкультурная, 16а. Екатерина Болдырева решила испортить бюллетени, испачкав их зеленкой. Как итог, испорчены были 11 бюллетеней и две книги со списками избирателей. Спровоцировал на такой поступок незнакомец. Причем безвозмездно.
Свою вину в нарушении порядка работы комиссии женщина признала. Суд рассмотрел ее дело 4 апреля. Болдыреву оштрафовали на 4 тысячи рублей. Это постановление еще можно обжаловать.
Напомним, также в дни выборах хакеры пытались атаковать госсайты Новосибирской области. Однако все атаки были отражены.