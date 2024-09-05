Выборы в сентябре 2024 года — где и за кого голосовать

Жители Советского района Новосибирска будут выбирать депутата горсовета от округа № 45, куда, в том числе, входит и Академгородок. Наталья Пинус, которая победила на прошлых выборах, добровольно сложила полномочия в связи с переездом в Черногорию. Здесь зарегистрировано 8 кандидатов: пять партийных и три самовыдвиженца.