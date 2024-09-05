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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Всего для участия в выборах зарегистрировано 76 кандидатов

Выборы в сентябре 2024 года — где и за кого голосовать

5 сентября 2024, 06:42
Фото: 1MI
Всего для участия в выборах зарегистрировано 76 кандидатов

Выборы в Новосибирской области 2024 — где откроют участки для голосования

В сентябре в регионе пройдут 18 избирательных кампаний разных уровней, сообщили в областной избирательной комиссии.

В течение трех дней, 6, 7 и 8 сентября, можно будет проголосовать

Кого выбираем в сентябре 2024 года в Новосибирске

В Новосибирской области будут выбирать муниципальных и региональных депутатов.

На округе № 3, куда входят Северный и Куйбышевский районы, избирателям предстоит определиться с кандидатурой депутата Законодательного собрания региона. Ранее представлявший интересы жителей Владимир Лаптев в ноябре 2023 года был приговорен к 5 годам колонии строгого режима за взятки и мошенничество в особо крупном размере. На мандат претендуют кандидаты от шести партий.

Жители Советского района Новосибирска будут выбирать депутата горсовета от округа № 45, куда, в том числе, входит и Академгородок. Наталья Пинус, которая победила на прошлых выборах, добровольно сложила полномочия в связи с переездом в Черногорию. Здесь зарегистрировано 8 кандидатов: пять партийных и три самовыдвиженца.

Кого выбираем в сентябре 2024 года в Новосибирской области

Дополнительные выборы депутата горсовета пройдут в Искитиме, Купино и Барабинске, в поселковый совет изберут депутата в Линево.

Голосовать на дополнительных выборах в районные советы депутатов будут жители Баганского, Колыванского, Кочковского, Купинского и Чулымского районов.

Кроме того, голосование за представителей в органы местного самоуправления намечено в семи сельсоветах.

Где будут открыты участки для голосования

В каждом округе и районе определены места для голосования. Их точные адреса можно узнать на сайте Госуслуг, а также на порталах администраций и округов.

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