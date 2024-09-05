Выборы в сентябре 2024 года — где и за кого голосовать

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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В течение трех дней, 6, 7 и 8 сентября, можно будет проголосовать
В Новосибирской области будут выбирать муниципальных и региональных депутатов.
На округе № 3, куда входят Северный и Куйбышевский районы, избирателям предстоит определиться с кандидатурой депутата Законодательного собрания региона. Ранее представлявший интересы жителей Владимир Лаптев в ноябре 2023 года был приговорен к 5 годам колонии строгого режима за взятки и мошенничество в особо крупном размере. На мандат претендуют кандидаты от шести партий.
Жители Советского района Новосибирска будут выбирать депутата горсовета от округа № 45, куда, в том числе, входит и Академгородок. Наталья Пинус, которая победила на прошлых выборах, добровольно сложила полномочия в связи с переездом в Черногорию. Здесь зарегистрировано 8 кандидатов: пять партийных и три самовыдвиженца.
Дополнительные выборы депутата горсовета пройдут в Искитиме, Купино и Барабинске, в поселковый совет изберут депутата в Линево.
Голосовать на дополнительных выборах в районные советы депутатов будут жители Баганского, Колыванского, Кочковского, Купинского и Чулымского районов.
Кроме того, голосование за представителей в органы местного самоуправления намечено в семи сельсоветах.
В каждом округе и районе определены места для голосования. Их точные адреса можно узнать на сайте Госуслуг, а также на порталах администраций и округов.