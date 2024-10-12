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2024

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Октябрь
Будет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму
Температура воздуха стремительно снижается, а выпавший снег уже не тает. Совсем скоро наступят самые холодные месяцы, стал известен предварительный прогноз погоды на зиму.
12 октября, 09:43
Сентябрь
Выборы в сентябре 2024 года — где и за кого голосовать
5 сентября, 06:42
Могильные оградки, исчезнувший асфальт и мигранты: топ летних событий Новосибирска
2 сентября, 08:30
Август
Стало известно, объявят ли всеобщую мобилизацию на фоне событий в Курской области
15 августа, 10:28
На треть снизят ввод жилья на территории Новосибирской области
6 августа, 07:33
Июль
Новосибирск сдал лучше области: все тенденции и результаты ЕГЭ-2024
3 июля, 09:41
Июнь
Выпускники в Новосибирске поставили рекорд по результатам ЕГЭ по математике
13 июня, 05:59
Дожди и прохлада: синоптики озвучили прогноз на лето-2024 в Новосибирской области
3 июня, 09:31
Так себе лето: синоптики дали прогноз на начало июня в Новосибирской области
3 июня, 09:04
Май
Новосибирская область широко встретит 79-летие Победы в Великой Отечественной войне
6 мая, 08:41
Апрель
Как отдыхаем в апреле и мае 2024 — даты праздничных выходных
В апреле и мае 2024 года в Новосибирске запланированы несколько выходных дней в связи с праздниками. Рассказываем, как будем отдыхать.
9 апреля, 06:00
Призывники из Новосибирска не будут участвовать в СВО: военком Кудрявцев
9 апреля, 02:38
В Новосибирске синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на лето-2024
5 апреля, 08:16
Март
В мэрии Новосибирска рассказали о планах благоустройства на 2024 год
29 марта, 13:33
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
1 марта, 02:15
Февраль
Февральскую грозу сняли на видео жители Новосибирска
11 февраля, 06:05
«Город эскимосов» -2024: полная программа фестиваля иглу в Новосибирске
5 февраля, 06:04
Тепло стремительно ворвется: синоптики сделали прогноз на весну-2024 в Новосибирске
4 февраля, 03:47
Кандидаты на пост президента России на выборах-2024
2 февраля, 09:00
Какие парки и скверы появятся в Новосибирске в 2024 году
1 февраля, 06:05

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