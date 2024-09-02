Могильные оградки, исчезнувший асфальт и мигранты: топ летних событий Новосибирска

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Три летних месяца в Новосибирске были насыщены самыми разными событиями. Одни вызывали возмущение горожан, другие — улыбку, а какие-то сообщения заставляли внимательно смотреть в будущее. Редакция Atas.Info вспомнила наиболее резонансные новости, вызвавшие бурные обсуждения.
Весь июнь город был во власти стихии. Сильнейшие ливни со шквальным ветром обрушивались на Новосибирск едва ли не каждый день. Сообщения о том, что улицы превратились в бурные реки стали практически обыденностью. Люди даже снимали видео, как катаются на сапборде прямо на затопленной проезжей части. Но история о том, как ливень смыл асфальтовое покрытие на улице Мясниковой в микрорайоне Родники шокировала даже отъявленных циников, а кадры автомобиля, плывущего среди сорванных кусков асфальта, попали в федеральную новостную повестку.
Мэрия объяснила ЧП плохим ремонтом дорожного полотна. Но в реальности дождливое лето максимально обнажило одну из самых серьезных проблем городского хозяйства — отсутствие ливневой канализации на многих улицах и плохое содержание существующих коллекторов. Прокуратура пытается через суд заставить муниципалитет строить необходимые ливневки. Однако власти говорят, что денег на эти нужды в бюджете текущего года не заложено, нет подобных трат и в проектах основного финансового документа города на два ближайших года. Нет денег и на текущее обслуживание городской системы подземных коммуникаций для отвода воды.
После многих лет жалоб жителей Хилокского жилмассива на засилье мигрантов и многочисленные нарушения законодательства гостями из ближнего зарубежья, власти, похоже, всерьез взялись за наведение порядка в районе крупнейшего в регионе оптового рынка по торговле овощами. Нелегальные кафе для мигрантов начали массово сносить с применением тяжелой техники. Мэр Максим Кудрявцев пообещал, что будущем здесь появится зеленая зона.
Активизировалась борьба и с незаконной торговлей вокруг рынка. Рейды с изъятием у мигрантов тонн овощей и прочих товаров стали проводить едва ли не каждую неделю. У торговцев стали забирать даже автомобили, которые они использовали в качестве своеобразных прилавков.
Стали привычным делом и отчеты о рейдах по рынку, после которых приезжих десятками везли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет.
А в середине лета региональное управление МВД заявило — впервые миграционный поток в Новосибирскую область стал меньше количества покидающих регион «иностранных специалистов».
Признаки приближающегося визита высокопоставленного чиновника жители Академгородка заметили задолго до приезда в научный центр самого премьера. В спешном порядке были отремонтированы семь улиц, по которым мог проехать кортеж московского гостя. Хотя ранее в районной администрации заявляли: в этом году ждать значительных объемов дорожных работ ждать не стоит. Люди шутят: уже только за внеплановый ремонт можно быть благодарным главе российского кабмина.
Одним из главных объектов, которым интересовался Мишустин в Академгородке — новый кампус НГУ, возведение которого премьер курировал с самого начала. Нужно отметить, что строители не подкачали — новый комплекс получился красивым и удобным.
В ходе встречи с сорудниками университета Мишустин пообещал, что НГУ войдет в пилотный проект по повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных наук.
После завершения визита было заявлено, что правительству Новосибирской области поручено максимально активизировать работы по строительству Восточного обхода областного центра. Первый этап магистрали должен быть сдан в 2025 году. Федеральное финансирование стройки будет увеличено. Еще одно поручение, данное региональным властям — начать реконструкцию Чуйского тракта, который соединяет Новосибирскую область, Алтайский край, Республику Алтай и Монголию.
Такой истории публичного взаимодействия городских властей с нерадивым подрядчиком, которая развернулась минувшим летом, Новосибирск не видел никогда. Проблемы с отставанием от графика реконструкции одного из основных городских мостов начались еще в прошлом году. А весной о системных проблемах основного подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой», в полный голос заговорили и чиновники, и депутаты.
Первый раз слова о возможном расторжении контракта со строителями, которые не выполняют своих обязательств, прозвучали в мае. А с июня, после прихода на должность начальника городского Дептранса Иосифа Кодалаева, заявления о том, что договор будет разорван, начали звучать практически каждую неделю.
Но ничего не менялось на протяжении двух месяцев. За это время «СпецТрансСтрой» уже успел лишиться контракта на строительство станции метро «Спортивная» (да, и там эта компания была основным подрядчиком), горожане уже отчаялись увидеть достаточное количество рабочих на мосту, а мэр получил предостережение прокуратуры за предаварийное состояние переправы.
И только в конце августа мэрия все-таки решилась прекратить сотрудничество со «СпецТрансСтроем». Сейчас власти ищут нового подрядчика для завершения начатого ремонта. Что любопытно — Иосиф Кодалаев заявляет, что критического отставания от графика нет. Хотя на момент разрыва договора строительная готовность моста оценивалась в 60 с небольшим процентов. Сегодня точных цифр уже не называют. По планам реконструкция должна быть завершена до конца октября.
Власти наконец-то решили поинтересоваться у горожан их отношением к повсеместной установке металлических ограждений, отделяющих тротуары от проезжей части. Итоги опроса на «Госуслугах» были ожидаемыми: более 72% опрошенных заявили, что подобные конструкции портят вид улиц, мешают их качественной уборке и вообще, траты на такие заборы — деньги на ветер.
Так недовольство по поводу «могильных оградок», как называли их за внешний вид в соцсетях, обрело официальную форму.
И мэрия начала демонтаж заборов. Речь идет не о всех ограждениях, а только о тех местах, где между тротуаром и дорогой есть газон шириной более метра. Но и это, считают урбанисты, большая победа. Предыдущая городская администрация объясняла необходимость установки оградок жесткими требованиями со стороны ГИБДД. Однако же, оказывается, можно найти компромисс.
Как не пытались в правительстве региона заставить концессионера, ООО «Школа Николая на Сотникова» (ранее ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“) выполнять взятые на себя обещания, все закончилось арестом директора компании Отто Сопроненко и возбуждением уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.
Региональный Минобр заключил соглашение о строительстве шести общеобразовательных учреждений в рамках государственно-частного партнерства в декабре 2021 года. Областной бюджет вложил в стройку более 3 млрд рублей. Школы должны были быть сданы к февралю 2023. Однако к лету 2024 их готовность оценивали в промежутке между 14 и 22 процентами.
Что будет дальше с этим проектом, чиновники толком сказать не могут. В министерстве строительства Новосибирской области говорят, что ищут нового концессионера, но признают что это зада не из простых. Сейчас на стройплощадках введен режим повышенной готовности — недостроенные объекты находятся в плохом техническом состоянии.
В конце июля президент Владимир Путин заявил, что правительству поручено в срок до 1 октября подготовить предложения о переводе офисов крупных госкорпораций в Сибирь. В качестве основных претендентов на перенос центров принятия экономических, а отчасти и политических решений, эксперты называли Новосибирск или Красноярск.
Позже появилась конкретика: Новосибирск в качестве места размещения штаб-квартиры может быть интересен Ростеху, Росатому и Сбербанку. Однако далеко не все эксперты считают такую реформу благом для города. Помимо оживления деловой и экономической активности переезд госкорпораций может повлечь за собой перегрузку городской инфраструктуры, к которой и сегодня есть много претензий.
Пока точно известно о том, что в 2025 году в Новосибирск будут перебазированы около 200 сотрудников компании «СтройТрансНефтеГаз», входящей в структуру «Газпрома». Офис нефтяников будет расположен на улице Серебренниковской.
Приятная новость для путешественников: в конце августа стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Новосибирском и Тбилиси. Предполагается, что первый рейс состоится 30 сентября. Летит по маршруту буду самолеты грузинской авиакомпании Georgian Airways. Но вот цены кусаются — более 75 тысяч рублей придется заплатить за билет туда-обратно в экономическом классе. Впрочем, часто бывает так, что стоимость билетов на первые рейсы по новому направлению оказывается завышенной, и через какое-то время тариф снижается.