Могильные оградки, исчезнувший асфальт и мигранты: топ летних событий Новосибирска

Весь июнь город был во власти стихии. Сильнейшие ливни со шквальным ветром обрушивались на Новосибирск едва ли не каждый день. Сообщения о том, что улицы превратились в бурные реки стали практически обыденностью. Люди даже снимали видео, как катаются на сапборде прямо на затопленной проезжей части. Но история о том, как ливень смыл асфальтовое покрытие на улице Мясниковой в микрорайоне Родники шокировала даже отъявленных циников, а кадры автомобиля, плывущего среди сорванных кусков асфальта, попали в федеральную новостную повестку.