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В 2024 году призывной возраст подняли лр 30 лет

Призывники из Новосибирска не будут участвовать в СВО: военком Кудрявцев

9 апреля 2024, 02:38
Фото: 1MI
В 2024 году призывной возраст подняли лр 30 лет

Новосибирский военком Кудрявцев высказался об увеличении призывного возраста

По мнению военкома Новосибирской области, приток новобранцев с жизненным опытом будет полезен армии

Около двух тысяч призывником собираются отправить из Новосибирской области в ряды вооруженных сил во время весеннего призыва-2024. Первые срочники поедут к месту службы в середине апреля. Они не будут задействованы в проведении СВО, заявил военный комиссар региона Максим Кудрявцев в пресс-центре агентства ТАСС. Равно как и не будут проходить службу на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Оценивая главное нововведение этой призывной кампании, поднятие верхней планки призывного возраста до 30 лет, Кудрявцев подчеркнул, что по его мнению, люди с богатым жизненным багажом благотворно повлияют на настроения в рядах новобранцев.

Еще одним новшеством стало увеличение штрафов на нарушение правил призыва и воинского учета. До 30 тысяч рублей придется заплатить за, до 25 — отсутствие реакции на вызов в военкомат, до 25 — за нежелание проходить медкомиссию. Если же проигнорировать так называемую «боевую» повестку, то это может стоить 200 тысяч рублей либо же суд может отправить уклониста в колонию на два года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Призыв#Срочники#Военком#2024
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