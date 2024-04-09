Призывники из Новосибирска не будут участвовать в СВО: военком Кудрявцев

Еще одним новшеством стало увеличение штрафов на нарушение правил призыва и воинского учета. До 30 тысяч рублей придется заплатить за, до 25 — отсутствие реакции на вызов в военкомат, до 25 — за нежелание проходить медкомиссию. Если же проигнорировать так называемую «боевую» повестку, то это может стоить 200 тысяч рублей либо же суд может отправить уклониста в колонию на два года.