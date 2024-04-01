С 1 апреля в Новосибирской области стартовал весенний призыв в армию

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
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Updated Сегодня, 03:04
С 1 апреля в Новосибирской области стартовал весенний призыв на военную службу. Призывная кампания завершится 15 июля. Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет. Ранее верхний возраст составлял 27 лет.
Призывать будут состоящих на воинском учете граждан. Количество призывников определяет президент РФ. В весенний призыв наберут рекордные за последние восемь лет 150 тысяч человек. Для сравнения: весной 2023 года на срочную службу призвали 147 тысяч человек.
Одновременно со срочной военной службы уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.