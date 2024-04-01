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С 1 апреля 2024 года в России началась призывная кампания

С 1 апреля в Новосибирской области стартовал весенний призыв в армию

1 апреля 2024, 03:02
Фото: Антон Засимов / 1MI
С 1 апреля 2024 года в России началась призывная кампания
В этом сезоне призывников ждет новшество. Призывать будут мужчин не до 27 лет, как раньше, а до 30 лет. За 3,5 месяца призовут рекордное за последние восемь лет количество человек — 150 тысяч.

С 1 апреля в Новосибирской области стартовал весенний призыв на военную службу. Призывная кампания завершится 15 июля. Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет. Ранее верхний возраст составлял 27 лет.

Призывать будут состоящих на воинском учете граждан. Количество призывников определяет президент РФ. В весенний призыв наберут рекордные за последние восемь лет 150 тысяч человек. Для сравнения: весной 2023 года на срочную службу призвали 147 тысяч человек.

Одновременно со срочной военной службы уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.

Весенний призыв 2024: призывной возраст, повестки и штрафы — что изменится
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#Общество#Новосибирск#Армия#Призыв#Весенний призыв#Военный#Российская армия#Алёна Рогонова
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