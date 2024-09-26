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Российская армия

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Сентябрь
Будет ли в России вторая мобилизация в 2024 году — Госдума сделала важное заявление
Жителям Новосибирской области сообщили, будет ли вторая волна мобилизации в 2024 году.
26 сентября, 06:25
Добровольцы из Новосибирской области получают льготы и возможность служить со своими
Штатную численность армии России увеличили до 2 389 130 человек, среди них 1,5 млн военнослужащих: такой Указ подписал президент Владимир Путин.
17 сентября, 08:06
Апрель
С 1 апреля в Новосибирской области стартовал весенний призыв в армию
1 апреля, 03:02
Ноябрь 2023
Опыт СССР актуален: как новосибирцы отпраздновали день рождения Октябрьской революции
8 ноября 2023, 07:39

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