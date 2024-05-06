Новосибирская область широко встретит 79-летие Победы в Великой Отечественной войне

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Published Сегодня, 08:41
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Основная тема всех мероприятий 2024 года, приуроченных ко Дню Победы — преемственность поколений воинов-освободителей, участников Великой Отечественной войны и СВО. В предпраздничные и праздничные дни на территориях муниципальных районов и городских округов пройдет более 1 500 патриотических акций разного формата, сообщил вице-губернатор Сергей Нелюбов.
На улицах, в скверах, у метро в Новосибирске раздают Георгиевские ленточки — символ Победы и памяти. Активное участие в акции принимают волонтеры и бойцы студенческих отрядов. Будет роздано более 20 тысяч ленточек.
В рамках акции «Письмо Победы» каждый житель региона может написать письмо ветеранам Великой Отечественной войны и сказать «спасибо». Для этого необходимо зайти на сайт заботаоветеранах.рф, выбрать фамилию, имя, отчество ветерана из списка и написать ему теплые слова.
«Окна Победы» — эта акция с каждым годом набирает все большую популярность среди школьников, которые украшают окна своего дома и классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами, посвященными Дню Победы, а также размещают фотографии своих работ в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды.
Накануне 9 мая почти в каждом районе города будет выставлен почетный караул в рамках сетевого проекта «Вахта Памяти», более 200 курсантов заступят на вахты памяти у мемориальных комплексов. А добровольцы приводят в порядок воинские захоронения и мемориалы.
8 мая состоится церемония возложения цветов к памятнику «Раненый воин». После в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета пройдут торжественное собрание и праздничный концерт. Завершит день в 22.00 традиционная акция «Свеча памяти», ключевой площадкой станет Монумент Славы в Новосибирске.
9 мая праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. В 10.00 начнется военный парад на площади им. Ленина. Гражданская акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В 12.30 часов на Монументе Славы состоится митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню.