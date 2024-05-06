Новосибирская область широко встретит 79-летие Победы в Великой Отечественной войне

9 мая праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. В 10.00 начнется военный парад на площади им. Ленина. Гражданская акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В 12.30 часов на Монументе Славы состоится митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню.