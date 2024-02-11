Февральскую грозу сняли на видео жители Новосибирска

Из-за резкого потепления 10 февраля в Новосибирске талыми водами затопило дороги и тротуары. К вечеру плюс сменился на минус, вода замерзла, и в воскресенье, 11 февраля, новосибирцы жалуются на сильнейший гололед. Последствия резкого февральского потепления мы собрали для вас в одно короткое видео.