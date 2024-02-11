Февральскую грозу сняли на видео жители Новосибирска

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Кадрами невероятной природной аномалии — грозы в начале февраля делятся в соцсетях новосибирцы. Удар молнии в телевышку на улице Римского-Корсакова удалось снять жительнице Новосибирскк Марине Алёшиной. «У нас сегодня чудесная погода: дождь, гроза, снег, молнии…», — прокомментировала видео его автор.
Грозу со вспышками молний удалось поймать в объектив и автору ютуб-канала «Вячеслав про Новосибирск».
«Такое я видел в году 85 или в 87, вроде в декабре — январе в Новосибирской области. Незабываемые ощущения после наступления морозов. До дома со школы можно было на коньках ехать», — комментирует один из подписчиков канала.
Из-за резкого потепления 10 февраля в Новосибирске талыми водами затопило дороги и тротуары. К вечеру плюс сменился на минус, вода замерзла, и в воскресенье, 11 февраля, новосибирцы жалуются на сильнейший гололед. Последствия резкого февральского потепления мы собрали для вас в одно короткое видео.