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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Такую картину увидела жительница Новосибирска 10 февраля

Февральскую грозу сняли на видео жители Новосибирска

11 февраля 2024, 06:05
Фото: Марина Алешина
Такую картину увидела жительница Новосибирска 10 февраля
Дождь с громом и молнией обрушился на регион. Следом пришло похолодание и дороги сковало льдом

Кадрами невероятной природной аномалии — грозы в начале февраля делятся в соцсетях новосибирцы. Удар молнии в телевышку на улице Римского-Корсакова удалось снять жительнице Новосибирскк Марине Алёшиной. «У нас сегодня чудесная погода: дождь, гроза, снег, молнии…», — прокомментировала видео его автор.

Невероятное зрелище, согласитесь?
Видео: Марина Алешина

Грозу со вспышками молний удалось поймать в объектив и автору ютуб-канала «Вячеслав про Новосибирск».

Некоторый сибиряки вспоминают, что уже видели подобную картину в феврале
Видео: youtube.com/Вячеслав про Новосибирск
«Такое я видел в году 85 или в 87, вроде в декабре — январе в Новосибирской области. Незабываемые ощущения после наступления морозов. До дома со школы можно было на коньках ехать», — комментирует один из подписчиков канала.

Из-за резкого потепления 10 февраля в Новосибирске талыми водами затопило дороги и тротуары. К вечеру плюс сменился на минус, вода замерзла, и в воскресенье, 11 февраля, новосибирцы жалуются на сильнейший гололед. Последствия резкого февральского потепления мы собрали для вас в одно короткое видео.

Дороги в Новосибирске превратились в реки 10 февраля
Видео: atas.info
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