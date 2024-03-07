atas.info
ГлавноеВсе новости

Февраль

Выбрать дату
2024
Клим, Ида, Корней: ТОП самых необычных имен для детей
Число новорожденных с начала 2024 года детей назвали в Новосибирской области. По статистике, родилось 4146 детей. Из них 1982 ребенка родились в феврале.
7 марта, 03:07
Каникулы у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024
В феврале 2024 года ученики школ выйдут на неделю каникул: называем даты выходных.
12 февраля, 00:32
Февральскую грозу сняли на видео жители Новосибирска
11 февраля, 06:05
Какую погоду ждать в Новосибирске на выходных, 3 и 4 февраля
В грядущие выходные в Новосибирске синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха. Потепление в регионе будет сопровождаться умеренным снегом. Об этом Atas.info рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
2 февраля, 08:36
Мрачно и снежно: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на февраль-2024
31 января, 06:31
2023
В Новосибирске опубликовали точный прогноз погоды на февраль в 2023 году
3 февраля 2023, 03:30
В ночь на 1 февраля снег прекратится и придут морозы: температура опустится до -22°C
30 января 2023, 14:37
Новый терминал “Толмачево” будет открыт 9 февраля
28 января 2023, 11:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика