В ночь на 1 февраля снег прекратится и придут морозы: температура опустится до -22°C

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
На смену снегопадам снова придут морозы.
Во вторник, 31 января, дневная температура составит 9-10 градусов, ночью опустится максимум до -14°C. Днем снегопада не ожидается, ветер южный, до 8 метров в секунду.
В ночь на 1 февраля будет без осадков, морозно и ясно: ночью -18...-20°C градусов, днем до -14°C.
В ночь на 2 февраля станет еще холоднее — ночью до -22°C, днем -16°C. День обещает быть солнечным и ясным.
Ясно и морозно будет и в пятницу, 3 февраля.
С субботы начнется небольшое потепление и ночные отметки температур не превысят — 16… -18°C градусов.
Следующее похолодание ожидается 7-8 февраля.
Ранее сообщалось, что Новосибирск за неделю побил два рекорда по числу выпавших осадков. Таких обильных снегопадов не было около 100 лет.