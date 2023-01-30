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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В ночь на 1 февраля снег прекратится и придут морозы: температура опустится до -22°C

30 января 2023, 14:37
Фото: 1MI
Мороз и солнце, дни чудесные, ждут нас с началом февраля

В Новосибирскую область с началом февраля придут 20-градусные морозы

Синоптики сообщают, что в последний день января температура начнет плавно опускаться, и ночью столбики термометров достигнут отметки -22 градуса.

На смену снегопадам снова придут морозы.

Во вторник, 31 января, дневная температура составит 9-10 градусов, ночью опустится максимум до -14°C. Днем снегопада не ожидается,  ветер южный, до 8 метров в секунду.
В ночь на 1 февраля будет без осадков, морозно и ясно: ночью -18...-20°C градусов, днем до -14°C.

В ночь на 2 февраля станет еще холоднее — ночью до -22°C, днем -16°C. День обещает быть  солнечным и ясным.

Ясно и морозно будет и в пятницу, 3 февраля.

С субботы начнется небольшое потепление и ночные отметки температур не превысят — 16… -18°C градусов.

Следующее похолодание ожидается 7-8 февраля. 

Ранее сообщалось, что Новосибирск за неделю побил два рекорда по числу выпавших осадков. Таких обильных снегопадов не было около 100 лет.

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#Погода#Морозы#Февраль#Солнечно#Ясно#Город#Новосибирск
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