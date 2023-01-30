В ночь на 1 февраля снег прекратится и придут морозы: температура опустится до -22°C

Во вторник, 31 января, дневная температура составит 9-10 градусов, ночью опустится максимум до -14°C. Днем снегопада не ожидается, ветер южный, до 8 метров в секунду.

В ночь на 1 февраля будет без осадков, морозно и ясно: ночью -18...-20°C градусов, днем до -14°C.