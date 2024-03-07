Клим, Ида, Корней: ТОП самых необычных имен для детей

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Некоторые родители предпочитают давать своим новорожденным детям традиционные и популярные имена, в то время как другие стремятся придумать что-то оригинальное. Иногда ребенку дают двойные или тройные имена.
Как сообщили в ЗАГСе, среди самых популярных имен в феврале оказались: Артём, Михаил, Александр, Матвей, Роман, Иван, Марк, Тимофей, Илья, Дмитрий, Полина, София, Виктория, Ева, Александра, Анна, Мария, Арина, Алиса и Мирослава.
Кроме того, в Новосибирской области появились мальчики с редкими именами, такими как Аркадий, Венедикт, Демьян, Добрыня, Ермак, Клим, Корней, Кузьма, Лучезар и Нестор. А девочек называли Антонина, Арсения, Дари, Ида, Ирена, Леся, Лидия, Миласлава, Сияна и Фаина.
Напомним, что в Новосибирской области родители назвали ребенка Данилой, что в переводе означает «Бог — мой судья».