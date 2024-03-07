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Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Как называли детей в феврале

Клим, Ида, Корней: ТОП самых необычных имен для детей

7 марта 2024, 03:07
Фото: 1MI
Как называли детей в феврале

Названы самые редкие и популярные имена детей в феврале в Новосибирске

Число новорожденных с начала 2024 года детей назвали в Новосибирской области. По статистике, родилось 4146 детей. Из них 1982 ребенка родились в феврале.

Некоторые родители предпочитают давать своим новорожденным детям традиционные и популярные имена, в то время как другие стремятся придумать что-то оригинальное. Иногда ребенку дают двойные или тройные имена.

Как сообщили в ЗАГСе, среди самых популярных имен в феврале оказались: Артём, Михаил, Александр, Матвей, Роман, Иван, Марк, Тимофей, Илья, Дмитрий, Полина, София, Виктория, Ева, Александра, Анна, Мария, Арина, Алиса и Мирослава.

Кроме того, в Новосибирской области появились мальчики с редкими именами, такими как Аркадий, Венедикт, Демьян, Добрыня, Ермак, Клим, Корней, Кузьма, Лучезар и Нестор. А девочек называли Антонина, Арсения, Дари, Ида, Ирена, Леся, Лидия, Миласлава, Сияна и Фаина.

Напомним, что в Новосибирской области родители назвали ребенка Данилой, что в переводе означает «Бог — мой судья».

Мальчик с именем «Бог — мой судья» родился под Новосибирском
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#Общество#Новосибирск#Дети#Статистика#Загс#Эмилия Губарева#Февраль
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