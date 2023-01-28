Новый терминал “Толмачево” будет открыт 9 февраля

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Пресс-служба “Толмачево” подтвердила журналистам НГС дату открытия.
Возведение терминала началось в 2020 году. Окончить строительство планировалось в конце 2022 года, однако сроки сдачи объекта пришлось сдвинуть.
Решение о переносе сроков завершения строительства было принято еще летом, однако общественности об этом стало известно лишь в декабре прошлого года.
Вместе с новым терминалом “Толмачево” станет самым большим региональным аэропортом.
Напомним, что срыв сроков сдачи в эксплуатацию терминала попал в топ главных событий прошлого года в Новосибирске.