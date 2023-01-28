atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Новый терминал “Толмачево” будет открыт 9 февраля

28 января 2023, 11:46
Фото: atas.info
Эаропорт "Толмачево" откроет новый терминал в феврале.
Аэропорт “Толмачево” готовит открытие долгожданного терминала в феврале этого года.

Пресс-служба “Толмачево” подтвердила журналистам НГС дату открытия.

Возведение терминала началось в 2020 году. Окончить строительство планировалось в конце 2022 года, однако сроки сдачи объекта пришлось сдвинуть.

Решение о переносе сроков завершения строительства было принято еще летом, однако общественности об этом стало известно лишь в декабре прошлого года.

Вместе с новым терминалом “Толмачево” станет самым большим региональным аэропортом.

Напомним, что срыв сроков сдачи в эксплуатацию терминала попал в топ главных событий прошлого года в Новосибирске.

Новый год и МЧМ: ТОП самых громких отмен-2022 в Новосибирске
Узнать подробнее
#Толмачево#Терминал#Открытие#Февраль#Город#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут дети
Вчера, 02:33
В Новосибирске в День города по Оби проплывет «огромный торт»
Вчера, 17:37
В Новосибирске погиб водитель самосвала, зацепившись за мост поднятым кузовом
Сегодня, 04:30
На Красном проспекте ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного дома
Сегодня, 07:32
Мобилизованный из села Верх-Майзасс погиб в зоне СВО
Вчера, 20:04
Первая интерактивная АЗС «Газпромнефть» открылась в Новосибирске
Вчера, 08:56