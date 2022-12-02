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Открытие нового терминала в аэропорту Толмачево переносится на шесть месяцев

Сегодня, 12:27
Фото: atas.info
Аэропорт "Толмачёво"

Срок ввода в эксплуатацию нового терминала Толмачёво перенесен на полгода

Решение о переносе сроков завершения строительства было принято еще летом, однако общественности об этом не сообщалось.

Информацию об изменении даты ввод в эксплуатацию рассказал «Ъ-Сибирь». На запрос издания о причинах переноса даты ввода в эксплуатацию нового объекта администрация аэропорта Толмачево ничего не ответила.

Напомним, что в мае правительство Новосибирской области сообщало, что работы на объекте идут по графику. Тогда же пресс-служба областного правительства процитировала председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, который, посетив весной стройплощадку будущего терминала сказал, что строительные работы идут в срок. И что, несмотря на сложности, связанные с удорожанием материалов, все можно решить. При этом добавил, что многое будет зависеть от заинтересованности областных властей:

"Такая, которую проявляет руководство Новосибирской области и вся команда губернатора», - заявил чиновник.

Теперь о финансировании. Стоимость обоих строительных этапов терминала оценивалась в 20 млрд рублей.

В такую сумму оценивали в ценах 2019 года стройку площадью более 85 тыс. кв. м. Генеральным подрядчиком первого этапа строительства — 56 тыс. кв. м. выступает турецкая компания ООО «Янт Апы».

Сегодня вновь отложили рейс из Новосибирска в Таиланд из аэропорта «Толмачёво».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Аэропорт Толмачево#Открытие терминала#Перенос сроков#Бизнес#Общество
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