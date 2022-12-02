Открытие нового терминала в аэропорту Толмачево переносится на шесть месяцев

Напомним, что в мае правительство Новосибирской области сообщало, что работы на объекте идут по графику. Тогда же пресс-служба областного правительства процитировала председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, который, посетив весной стройплощадку будущего терминала сказал, что строительные работы идут в срок. И что, несмотря на сложности, связанные с удорожанием материалов, все можно решить. При этом добавил, что многое будет зависеть от заинтересованности областных властей: