Открытие нового терминала в аэропорту Толмачево переносится на шесть месяцев

Информацию об изменении даты ввод в эксплуатацию рассказал «Ъ-Сибирь». На запрос издания о причинах переноса даты ввода в эксплуатацию нового объекта администрация аэропорта Толмачево ничего не ответила.
Напомним, что в мае правительство Новосибирской области сообщало, что работы на объекте идут по графику. Тогда же пресс-служба областного правительства процитировала председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, который, посетив весной стройплощадку будущего терминала сказал, что строительные работы идут в срок. И что, несмотря на сложности, связанные с удорожанием материалов, все можно решить. При этом добавил, что многое будет зависеть от заинтересованности областных властей:
"Такая, которую проявляет руководство Новосибирской области и вся команда губернатора», - заявил чиновник.
Теперь о финансировании. Стоимость обоих строительных этапов терминала оценивалась в 20 млрд рублей.
В такую сумму оценивали в ценах 2019 года стройку площадью более 85 тыс. кв. м. Генеральным подрядчиком первого этапа строительства — 56 тыс. кв. м. выступает турецкая компания ООО «Янт Апы».
Сегодня вновь отложили рейс из Новосибирска в Таиланд из аэропорта «Толмачёво».