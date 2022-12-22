Новый год и МЧМ: ТОП самых громких отмен-2022 в Новосибирске

По словам вице-мэра Анны Терешковой, в сегодняшних условиях неправильно вкладывать деньги на пиршества, достойные столицы. К слову, на главной сцене должна была выступить Надежда Бабкина, а новосибирцы могли увидеть шоу Ильи Авербуха. Большая часть бюджета ушло на программу для детей из ЛНР, которые уже прибыли к нам увидеть новогоднюю столицу. Однако не все так плохо. Новосибирцев ждут фестивали елок и съезды Дедов Морозов.