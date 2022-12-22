Новый год и МЧМ: ТОП самых громких отмен-2022 в Новосибирске

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили в Новосибирске по решению Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом стало известно 28 февраля. Первые спортивные матчи должны были состояться с 26 декабря-2022 по 5 января-2023 как в Новосибирске, так и в Омске. Для этого строились ледовые арены.
Недавно стало известно, что и срок сдачи ЛДС перенесли на следующий год. Причина – неготовность очистных сооружений. Не менее громким событием стало задержание гендиректора муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика. Он организовал добычу речного песка, который не подходит для строительства дороги к ЛДС. Причиненный ущерб - 359 млн рублей.
19 мая стало известно со слов губернатора Андрея Травникова, что в Новосибирской области расторгнута мусорная концессия по строительству мусорных полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Концессионное соглашение между областью и «Экологией-Новосибирск» подписали еще в 2016 году. С 2018 года начались проблемы с выбором земельного участка под строительство полигонов и заводов.
Новый конкурс собирались объявлять на других условиях, учитывая ошибки при прошлом соглашении. Однако отметим, что «Экология-Новосибирск» по-прежнему сохраняет за собой функции регионального оператора по обращению с ТКО.
Грандиозные фейерверки, концерты звезд шоу-бизнеса: всего этого лишился Новосибирск на Новый год. Новогодний бюджет урезали, а проводить торжества посчитали неуместным. К тому же, наш город наделен особым статусом «Новогодняя столица России».
По словам вице-мэра Анны Терешковой, в сегодняшних условиях неправильно вкладывать деньги на пиршества, достойные столицы. К слову, на главной сцене должна была выступить Надежда Бабкина, а новосибирцы могли увидеть шоу Ильи Авербуха. Большая часть бюджета ушло на программу для детей из ЛНР, которые уже прибыли к нам увидеть новогоднюю столицу. Однако не все так плохо. Новосибирцев ждут фестивали елок и съезды Дедов Морозов.
20 ноября стало известно, что нашумевший спектакль с усатой принцессой отменен в Новосибирске. В нем нашли признаки ЛГБТ: якобы на сцене выступает актер, переодетый в женское платье. Мероприятие должны были проверить на признаки пропаганды. В воскресный день туда пригласили специальную комиссию, которая бы и оценила спектакль.
Однако отменили театральную постановку из-за технических неполадок. Совпадение? Возможно. Деньги за билеты сибирякам вернули, но это не отменяет интерес общественности: задолго до премьеры в зале пустых мест просто не осталось.
В феврале было закрыто воздушное пространство на юге. Прямые рейсы из Новосибирска в южные города отменили. Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 27 декабря. Перевозчикам рекомендуют использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные воды, Ставрополь и Москву.
Терминал аэропорта Толмачево тоже не откроют в 2022 году. Причины переноса сроков остаются неизвестными. Сроки перенесли на март 2023 года. Хоть в правительстве не раз заявляли о работах по графику. Например, в августе комплекс был готов на 92%, заявляла директор по производству аэропорта Толмачёво Наталья Силаева. А вот из-за санкций возникли задержки с поставками.
Отметим, что в аэропорту Толмачево проводится реконструкция. Терминал строился для внутренних авиарейсов. Эго открытие могло стать первым этапом большой реконструкции комплекса.
Напомним, что 2022 год это не только год отмен, но и год арестов. Были арестованы прокуроры, чиновники, депутаты и даже ученые. Читайте, кого обвинили в госизмене, каких прокуроров задержали и почему депутаты за решеткой.