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Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

В Новосибирске опубликовали точный прогноз погоды на февраль в 2023 году

3 февраля 2023, 03:30
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Февраль будет морозным
Средняя температура воздуха в феврале будет в пределах -13…-15 ℃, сообщают синоптики.

По данным сайта «Западно-Сибирского УГМС», в первой декаде февраля по ночам ожидаются небольшие морозы до -21…-26 ℃. Местами -30 ℃. Дневная температура воздуха составит от -5…-10 ℃ до -14…-19 ℃.

Во второй и в третьей декадах февраля столбик термометра ночью покажет -15…-20 ℃, местами -30 ℃. Днем от -5…-10 ℃ до -14…-19 ℃.

Также в Новосибирской области выпадет снег. Осадков ожидается в пределах нормы.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», морозов в феврале практически не будет. В среднем, температура воздуха днем составит -10…-13 ℃, а ночью -11…-18 ℃. Осадки прогнозируются только в первой декаде последнего месяца зимы. К концу февраля потеплеет до -6 ℃.

Еж Соня из Новосибирского зоопарка предсказала погоду на весну - она будет теплой
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Напомним, что ранее еж Соня из Новосибирского зоопарка предсказала погоду на весну. Она будет теплой, но не сразу. 

#Эмилия Губарева#Погода#Февраль#Город#Новосибирск
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