Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
По данным сайта «Западно-Сибирского УГМС», в первой декаде февраля по ночам ожидаются небольшие морозы до -21…-26 ℃. Местами -30 ℃. Дневная температура воздуха составит от -5…-10 ℃ до -14…-19 ℃.
Во второй и в третьей декадах февраля столбик термометра ночью покажет -15…-20 ℃, местами -30 ℃. Днем от -5…-10 ℃ до -14…-19 ℃.
Также в Новосибирской области выпадет снег. Осадков ожидается в пределах нормы.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», морозов в феврале практически не будет. В среднем, температура воздуха днем составит -10…-13 ℃, а ночью -11…-18 ℃. Осадки прогнозируются только в первой декаде последнего месяца зимы. К концу февраля потеплеет до -6 ℃.
Напомним, что ранее еж Соня из Новосибирского зоопарка предсказала погоду на весну. Она будет теплой, но не сразу.