По данным сервиса «Яндекс. Погода», морозов в феврале практически не будет. В среднем, температура воздуха днем составит -10…-13 ℃, а ночью -11…-18 ℃. Осадки прогнозируются только в первой декаде последнего месяца зимы. К концу февраля потеплеет до -6 ℃.