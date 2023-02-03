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Published Сегодня, 02:46

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Updated Сегодня, 02:48

Еж Соня из Новосибирского зоопарка предсказала погоду на весну - она будет теплой

3 февраля 2023, 02:46
Фото: Новосибирский зоопарк
Весна будет теплой, но не сразу

Еж Соня из Новосибирского зоопарка предсказала погоду на весну

В Новосибирском зоопарке погадали на погоду: еж Соня предсказала, какой будет весна в 2023 году.

В тг-канале зоопарка опубликовали кадры, как еж Соня гадает на погоду. «Ежиные гадания» проводят по аналогии с Днем сурка, который отмечают в США. Однако традиция определять погоду весной с помощью ежей, довольно древняя. Ее проводили еще 2 тысячи лет назад в Древнем Риме.

Суть в том, что чем быстрее выйдет из спячки еж и выползет на свет из укрытия, тем более теплой будет весна. В Новосибирском зоопарке решили изменить традицию, так как ежи, обитающие в теплом павильоне, не впадают в спячку. Соню попросили полакомиться червями на публике.

«‎Соня сегодня стеснялась есть на публику. Но в итоге полакомилась — весна будет хорошей, но не сразу», — сообщили в зоопарке.
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Синоптики же предсказывают тепло на май. Там потеплеет до +18 градусов. 

#Эмилия Губарева#Погода#Весна#Город#Новосибирск
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