Еж Соня из Новосибирского зоопарка предсказала погоду на весну - она будет теплой

Суть в том, что чем быстрее выйдет из спячки еж и выползет на свет из укрытия, тем более теплой будет весна. В Новосибирском зоопарке решили изменить традицию, так как ежи, обитающие в теплом павильоне, не впадают в спячку. Соню попросили полакомиться червями на публике.