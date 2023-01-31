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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Когда наступит весна в Новосибирске в 2023 году: в каком месяце потеплеет до +18

31 января 2023, 06:52
Фото: 1MI
Новосибирцам дали прогноз погоды на весну 2023

В Новосибирске синоптики дали прогноз погоды на весну 2023 года

Жителям Новосибирска стало известно, когда придет весна в 2023 году. Сервисы составили прогноз погоды на ближайшие месяцы.

Судя по данным Gismeteo, в феврале резкой оттепели не ожидается. Но при этом среднесуточная температура воздуха составит -6…-8°C. Первая неделя будет совсем бесснежной, что не скажешь о последующих – осадки продолжатся до конца месяцы.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает потепление только к середине марта. В первые дни весны столбики термометра будут показывать -5…-9 по Цельсию, а во второй декаде они могут подняться до +3.

Не исключено, что город накроет мокрый снег с дождем. А ветер сильно тревожить не будет, его скорость составит до 5 м/с.

В начале апреля установится теплая погода до +7°C. К середине месяца потеплеет до +15. Будет дождливо.

Май порадует сибиряков жарой до +18°C. Ожидается больше солнечных дней, чем пасмурных.

#Погода#Весна#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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