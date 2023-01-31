Когда наступит весна в Новосибирске в 2023 году: в каком месяце потеплеет до +18

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Судя по данным Gismeteo, в феврале резкой оттепели не ожидается. Но при этом среднесуточная температура воздуха составит -6…-8°C. Первая неделя будет совсем бесснежной, что не скажешь о последующих – осадки продолжатся до конца месяцы.
Сервис «Яндекс.Погода» обещает потепление только к середине марта. В первые дни весны столбики термометра будут показывать -5…-9 по Цельсию, а во второй декаде они могут подняться до +3.
Не исключено, что город накроет мокрый снег с дождем. А ветер сильно тревожить не будет, его скорость составит до 5 м/с.
В начале апреля установится теплая погода до +7°C. К середине месяца потеплеет до +15. Будет дождливо.
Май порадует сибиряков жарой до +18°C. Ожидается больше солнечных дней, чем пасмурных.