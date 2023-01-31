Когда наступит весна в Новосибирске в 2023 году: в каком месяце потеплеет до +18

Судя по данным Gismeteo, в феврале резкой оттепели не ожидается. Но при этом среднесуточная температура воздуха составит -6…-8°C. Первая неделя будет совсем бесснежной, что не скажешь о последующих – осадки продолжатся до конца месяцы.