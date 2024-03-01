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Published Сегодня, 02:15

Modified Сегодня, 02:15

Updated Сегодня, 02:15

Март в Новосибирске будет богат на события в культурной жизни

Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке

1 марта 2024, 02:15
Фото: 1MI
Март в Новосибирске будет богат на события в культурной жизни

Опубликована афиша мероприятий на март в Новосибирске

В марте новосибирцев ждут громкие кинопремьеры, выступления известных музыкантов и стендап-комиков, интересные спектакли. Рассказываем о наиболее заметных событиях.

Кино

В Арктику

Когда: с 1 марта

Где: в 4 кинотеатрах

Сколько: от 200 рублей

Путешественник Леонид Круглов отправляется на поиски «морского единорога» в северные моря и неожиданно для себя попадает под «притяжение Арктики». Теперь он не может остановиться, пока не обойдет все арктические архипелаги.

Летучий корабль

Когда: с 21 марта

Где: в 4 кинотеатрах

Сколько: от 320 рублей

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы Поля заполучить корону.

Прошлые жизни

Когда: с 1 марта

Где: в 3 кинотеатрах

Сколько: от 400 рублей

Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет.

Красные комнаты

Когда: с 1 марта

Где: в 2 кинотеатрах

Сколько: от 400 рублей

Молодая женщина Келли-Энн одержима серийным убийцей, суд над которым только начался. Не пропуская ни одного заседания, она ночует на улице возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она всё больше вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв.

Долгожданный рассвет

Когда: с 1 марта

Где: в 1 кинотеатре

Сколько: от 300 рублей

Рим, 1950-е годы. Накануне помолвки с нелюбимым мужчиной молодая девушка решает испытать судьбу и отправляется на пробы в известную киностудию Cinecitta. Спонтанная поездка превращается в бесконечную ночь, во время которой она всем сердцем втягивается в манящий мир кино.

Проклятие

Когда: с 25 марта

Где: в 2 кинотеатрах

Сколько: от 200 рублей

Проклятие умерших обитает в местах, где они жили, поджидая новую жертву. Когда проклятие находит новую жертву — та умирает, а проклятие становится только сильнее.

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Концерты

Оркестр CAGMO. Симфония «Король и шут». Концерт № 1

Когда: 7 марта

Где: ДК Железнодорожников

Сколько: от 2000 рублей

Уникальная возможность услышать фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора.

Zoloto

Когда: 7 марта

Где: Гастрохолл

Сколько: от 2300 рублей

Презентация нового альбома. В песнях Zoloto сочетаются цитаты Андрея Губина, Шуры, рэп «масло черного тмина», соло на электрогитаре и нежные партии на фортепиано.

Feduk

Когда: 10 марта

Где: «Подземка»

Сколько: от 2700 рублей

Feduk — по-настоящему уникальный и универсальный артист. Трэп, рэп, хаус, поп-музыка — кажется, ему подвластны любые жанры. Feduk нашёл идеальный баланс между народными хитами и творческими экспериментами.

Elman, Andro, Mona и Toni

Когда: 17 марта

Где: Локомотив-Арена

Сколько: от 1800 рублей

Исполнители хитов «Зари», «X.O.», «Прощание», «Балкон», «Чёрная любовь», «Как не любить», «Просто-сложно» и многих других покажут невероятное шоу, заряжающее энергией каждого слушателя.

Кипелов

Когда: 18 марта

Где: Локомотив-Арена

Сколько: от 3000 рублей

Хард-н-хэви от бывшего солиста группы «Ария».

Сурганова и оркестр

Когда: 20 марта

Где: ДК Железнодорожников

Сколько: от 1800 рублей

Юбилейный концерт «Сурганова и Оркестр»: самой солнечной группе нашей сцены исполняется 20 лет!

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Театр

Баядерка

Когда: 1 марта

Где: НОВАТ

Сколько: от 1000 рублей

Трагическая история любви индийской храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора оживает в удивительных танцах балета «Баядерка». Одно из лучших произведений классического наследия вот уже полтора столетия завораживает гармоничным сплетением высокой классической хореографии и экзотической роскоши.

Анюта

Когда: 8 марта

Где: НОВАТ

Сколько: от 1000 рублей

Балет «Анюта» — едва ли не единственный в истории, постановка которого изначально была задумана для телеэкрана, и лишь после этого перенесена на театральную сцену. В основу сюжета был положен знаменитый рассказ Антона Павловича Чехова «Анна на шее».

Скандал заказывали?

Когда: 13 марта

Где: концертный зал «Евразия»

Сколько: от 1300 рублей

Десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут вживую перед вами. Отдохните и посмейтесь от души!

Sociopath

Когда: 14 марта

Где: «Старый дом»

Сколько: от 500 рублей

Новый спектакль Андрея Прикотенко — одновременно загадка и приглашение к ее разрешению. Что, если персонажей известного театрального сюжета отправить в путешествие по сознанию главного героя современности — социопата?

Учитель танцев

Когда: 21 марта

Где: «Глобус»

Сколько: от 400 рублей

Главный герой Альдемаро на чужой свадьбе влюбляется в дочь богатого и знатного синьора. Под вымышленным именем в качестве учителя танцев он поступает в дом отца возлюбленной… Нас ждут испанские страсти, любовные интриги и неоновые танцы под музыку Daft Punk.

Фома

Когда: 27 марта

Где: Музыкальный театр

Сколько: от 550 рублей

В череде образов легко прочитывается основной персонаж — поэт и музыкант, художник и общественный деятель, представитель культуры андеграунда советской эпохи Юрий Шевчук, не утративший творческой самобытности и после легализации группы DDT, став в каком-то смысле собирательным образом певца российского рока в разных его ипостасях.

Извилины судьбы, или Клюква в сахаре

Когда: 30 марта

Где: Дом актера

Сколько: от 500 рублей

Бывшие супруги Ольга и Дима вынуждены жить вчетвером под одной крышей со своими новыми спутниками жизни — Милой и Яшей. Но когда в гости к Ольге приезжает ее отец, который не знает об их разводе, Ольга и Дима изображают счастливую семью, чтобы папу не хватил инфаркт.

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Стендап

Леонид Кулаков

Когда: 2 марта

Где: «Подземка»

Сколько: от 800 рублей

Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара Standup Patriki.

Тимур Каргинов

Когда: 4 марта

Где: ДК Прогресс

Сколько: от 1500 рублей

В свежей программе Тимур делает акцент не на количестве шуток, а на глубине каждой своей мысли и говорит только о том, что живо интересует его самого. Как и прежде, Каргинов создает самобытную комедию с интеллектуальным подтекстом, где содержание важнее формы.

Виктория Складчикова

Когда: 11 марта

Где: Локомотив-Арена

Сколько: от 1800 рублей

В новом сольном концерте Складчикова, как обычно, честно расскажет о том, что ее живо волнует и поделится с аудиторией своими мыслями в присущей ей ироничной манере.

Надежда Ангарская

Когда: 29 марта

Где: Сплетни бар by Anna Asti

Сколько: от 1300 рублей

Большой сольный концерт Надежды Ангарской, одной из главных звёзд легендарного шоу Comedy Woman на ТНТ.

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