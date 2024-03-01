Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
Когда: с 1 марта
Где: в 4 кинотеатрах
Сколько: от 200 рублей
Путешественник Леонид Круглов отправляется на поиски «морского единорога» в северные моря и неожиданно для себя попадает под «притяжение Арктики». Теперь он не может остановиться, пока не обойдет все арктические архипелаги.
Когда: с 21 марта
Где: в 4 кинотеатрах
Сколько: от 320 рублей
Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы Поля заполучить корону.
Когда: с 1 марта
Где: в 3 кинотеатрах
Сколько: от 400 рублей
Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет.
Когда: с 1 марта
Где: в 2 кинотеатрах
Сколько: от 400 рублей
Молодая женщина Келли-Энн одержима серийным убийцей, суд над которым только начался. Не пропуская ни одного заседания, она ночует на улице возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она всё больше вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв.
Когда: с 1 марта
Где: в 1 кинотеатре
Сколько: от 300 рублей
Рим, 1950-е годы. Накануне помолвки с нелюбимым мужчиной молодая девушка решает испытать судьбу и отправляется на пробы в известную киностудию Cinecitta. Спонтанная поездка превращается в бесконечную ночь, во время которой она всем сердцем втягивается в манящий мир кино.
Когда: с 25 марта
Где: в 2 кинотеатрах
Сколько: от 200 рублей
Проклятие умерших обитает в местах, где они жили, поджидая новую жертву. Когда проклятие находит новую жертву — та умирает, а проклятие становится только сильнее.
Когда: 7 марта
Где: ДК Железнодорожников
Сколько: от 2000 рублей
Уникальная возможность услышать фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора.
Когда: 7 марта
Где: Гастрохолл
Сколько: от 2300 рублей
Презентация нового альбома. В песнях Zoloto сочетаются цитаты Андрея Губина, Шуры, рэп «масло черного тмина», соло на электрогитаре и нежные партии на фортепиано.
Когда: 10 марта
Где: «Подземка»
Сколько: от 2700 рублей
Feduk — по-настоящему уникальный и универсальный артист. Трэп, рэп, хаус, поп-музыка — кажется, ему подвластны любые жанры. Feduk нашёл идеальный баланс между народными хитами и творческими экспериментами.
Когда: 17 марта
Где: Локомотив-Арена
Сколько: от 1800 рублей
Исполнители хитов «Зари», «X.O.», «Прощание», «Балкон», «Чёрная любовь», «Как не любить», «Просто-сложно» и многих других покажут невероятное шоу, заряжающее энергией каждого слушателя.
Когда: 18 марта
Где: Локомотив-Арена
Сколько: от 3000 рублей
Хард-н-хэви от бывшего солиста группы «Ария».
Когда: 20 марта
Где: ДК Железнодорожников
Сколько: от 1800 рублей
Юбилейный концерт «Сурганова и Оркестр»: самой солнечной группе нашей сцены исполняется 20 лет!
Когда: 1 марта
Где: НОВАТ
Сколько: от 1000 рублей
Трагическая история любви индийской храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора оживает в удивительных танцах балета «Баядерка». Одно из лучших произведений классического наследия вот уже полтора столетия завораживает гармоничным сплетением высокой классической хореографии и экзотической роскоши.
Когда: 8 марта
Где: НОВАТ
Сколько: от 1000 рублей
Балет «Анюта» — едва ли не единственный в истории, постановка которого изначально была задумана для телеэкрана, и лишь после этого перенесена на театральную сцену. В основу сюжета был положен знаменитый рассказ Антона Павловича Чехова «Анна на шее».
Когда: 13 марта
Где: концертный зал «Евразия»
Сколько: от 1300 рублей
Десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут вживую перед вами. Отдохните и посмейтесь от души!
Когда: 14 марта
Где: «Старый дом»
Сколько: от 500 рублей
Новый спектакль Андрея Прикотенко — одновременно загадка и приглашение к ее разрешению. Что, если персонажей известного театрального сюжета отправить в путешествие по сознанию главного героя современности — социопата?
Когда: 21 марта
Где: «Глобус»
Сколько: от 400 рублей
Главный герой Альдемаро на чужой свадьбе влюбляется в дочь богатого и знатного синьора. Под вымышленным именем в качестве учителя танцев он поступает в дом отца возлюбленной… Нас ждут испанские страсти, любовные интриги и неоновые танцы под музыку Daft Punk.
Когда: 27 марта
Где: Музыкальный театр
Сколько: от 550 рублей
В череде образов легко прочитывается основной персонаж — поэт и музыкант, художник и общественный деятель, представитель культуры андеграунда советской эпохи Юрий Шевчук, не утративший творческой самобытности и после легализации группы DDT, став в каком-то смысле собирательным образом певца российского рока в разных его ипостасях.
Когда: 30 марта
Где: Дом актера
Сколько: от 500 рублей
Бывшие супруги Ольга и Дима вынуждены жить вчетвером под одной крышей со своими новыми спутниками жизни — Милой и Яшей. Но когда в гости к Ольге приезжает ее отец, который не знает об их разводе, Ольга и Дима изображают счастливую семью, чтобы папу не хватил инфаркт.
Когда: 2 марта
Где: «Подземка»
Сколько: от 800 рублей
Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара Standup Patriki.
Когда: 4 марта
Где: ДК Прогресс
Сколько: от 1500 рублей
В свежей программе Тимур делает акцент не на количестве шуток, а на глубине каждой своей мысли и говорит только о том, что живо интересует его самого. Как и прежде, Каргинов создает самобытную комедию с интеллектуальным подтекстом, где содержание важнее формы.
Когда: 11 марта
Где: Локомотив-Арена
Сколько: от 1800 рублей
В новом сольном концерте Складчикова, как обычно, честно расскажет о том, что ее живо волнует и поделится с аудиторией своими мыслями в присущей ей ироничной манере.
Когда: 29 марта
Где: Сплетни бар by Anna Asti
Сколько: от 1300 рублей
Большой сольный концерт Надежды Ангарской, одной из главных звёзд легендарного шоу Comedy Woman на ТНТ.