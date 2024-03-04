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Штормовое предупреждение: шквалистый ветер накроет Новосибирск 5 марта
4 марта, 11:32
1 марта
Первый день весны, день кошек, Ярилин день: все праздники 1 марта 2024
1 марта 2024 года в России отмечается 17 праздников, а по миру — почти 50. Рассказываем, по какому поводу можно сегодня поздравить близких.
1 марта, 04:24
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
1 марта, 02:15

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