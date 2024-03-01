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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

В этот день немало праздников

Первый день весны, день кошек, Ярилин день: все праздники 1 марта 2024

1 марта 2024, 04:24
Фото: 1MI
В этот день немало праздников
1 марта 2024 года в России отмечается 17 праздников, а по миру — почти 50. Рассказываем, по какому поводу можно сегодня поздравить близких.

Праздники, которые отмечают 1 марта 2024 года в России и в мире.

День Даниила Новичка (Ярило) или праздник весны

Он посвящается Ярилу — славянскому богу весны и плодородия. По традиции, в этот день провожали зиму и встречали долгожданную весну.

День кошек

Первый день весны — это дата важна для всех любителей семейства кошачьих, потому что в России отмечается День кошек. Обычно, в этот день все делятся фотографиями своих питомцев или же устраивают благотворительные акции, а также выставки и конкурсы самых красивых кошек.

Сегодня день кошекСегодня день кошек
Сегодня день кошек
Фото: Изображение Midjourney

Из более мелких, но не менее интересных, существуют следующие праздники:

  • Всемирный день гражданской обороны
  • День хостинг-провайдера
  • Всемирный день иммунитета
  • День благодарности — (Казахстан)
  • День любителей арахисового масла
  • День фруктового компота (США)
  • День пива — (Исландия)
  • День предвкушения тепла
  • День борьбы с наркобизнесом
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  • Всемирный день комплимента
  • День свиньи (США)
  • День экспертно-криминалистической службы МВД РФ
  • День Мары Марены (Навий день)
  • День «Ноль дискриминации»
  • Международный день детского телевидения и радиовещания
  • День бабушки — (Франция)
  • День детей (Новая Зеландия)
  • День тёзки (США)
  • Фестиваль сбора грейпфрутов (Куба)
  • День планирования свадьбы (США)
  • День борьбы за мир (Япония)
  • День защиты лошадей (США)
  • День патриотов — Монголия.

Что нельзя делать и к чему прислушаться

1 марта в России отмечается Ярилин день. Он посвящен славянскому богу весны. Кстати, народная фраза «Пришел Ярило — берись за вилы» идет именно от этого дня.

Существует немало народных примет, связанных с этим праздником. Например, считается, что теплая солнечная погода в этот день не значит, что так будет и дальше — совсем скоро ожидается похолодание. Вот еще несколько примет:

  • Тёплый ветер — к сырому лету
  • Северный ветер — к холодному лету
  • Снегопад — к богатому урожаю
  • Лес потемнел — к оттепели
  • Туман утром — к дождливому лету
  • Паводок — к грызунам и насекомым летом

Также, по народным поверьям, в Ярилин день не следует делать некоторые действия. Например, нежелательно брать на себя большую ответственность или даже работать, ведь в этот день принято радоваться и устраивать гуляния. Рукодельницам стоит отвлечься от любимого занятия. Народная мудрость гласит, что работа не удастся.

Также 1 марта не стоит обижаться и тем более обижать кого-то — это может стать причиной расстройств на весь последующий год. Рекомендуется не ворошить прошлое — иначе не будет карьерного роста.

Нельзя стирать и брать деньги в долг — это может привести к болезням. Не стоит выносить из дома мусор или другие крупные вещи — так вы выносите кусочек счастья.

Самое главное, что 1 марта — это первый день весны. В городах увеличивается количество развлекательных мероприятий. Ранее мы опубликовали полную афишу с кинопремьерами, концертами, спектаклями и шоу на марта в Новосибирске.

Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
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