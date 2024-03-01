Первый день весны, день кошек, Ярилин день: все праздники 1 марта 2024

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Он посвящается Ярилу — славянскому богу весны и плодородия. По традиции, в этот день провожали зиму и встречали долгожданную весну.
Первый день весны — это дата важна для всех любителей семейства кошачьих, потому что в России отмечается День кошек. Обычно, в этот день все делятся фотографиями своих питомцев или же устраивают благотворительные акции, а также выставки и конкурсы самых красивых кошек.
1 марта в России отмечается Ярилин день. Он посвящен славянскому богу весны. Кстати, народная фраза «Пришел Ярило — берись за вилы» идет именно от этого дня.
Существует немало народных примет, связанных с этим праздником. Например, считается, что теплая солнечная погода в этот день не значит, что так будет и дальше — совсем скоро ожидается похолодание. Вот еще несколько примет:
Также, по народным поверьям, в Ярилин день не следует делать некоторые действия. Например, нежелательно брать на себя большую ответственность или даже работать, ведь в этот день принято радоваться и устраивать гуляния. Рукодельницам стоит отвлечься от любимого занятия. Народная мудрость гласит, что работа не удастся.
Также 1 марта не стоит обижаться и тем более обижать кого-то — это может стать причиной расстройств на весь последующий год. Рекомендуется не ворошить прошлое — иначе не будет карьерного роста.
Нельзя стирать и брать деньги в долг — это может привести к болезням. Не стоит выносить из дома мусор или другие крупные вещи — так вы выносите кусочек счастья.
Самое главное, что 1 марта — это первый день весны. В городах увеличивается количество развлекательных мероприятий. Ранее мы опубликовали полную афишу с кинопремьерами, концертами, спектаклями и шоу на марта в Новосибирске.