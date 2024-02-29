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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Для кого-то такой год сулит неприятности

Магическое число — 29 февраля: почему появился високосный год

29 февраля 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney
Для кого-то такой год сулит неприятности
От високосного года стоит ждать лишь разного рода неприятностей: такие небылицы существуют не один век. Разбираем мифы, которые появились благодаря 29 февраля.

Зачем придумали високосный год

Лишний день — 29 февраля появляется в календаре каждый четыре года. 2024 год — високосный. Дополнительный день был введен для того, чтобы компенсировать расхождение между движением Солнца и календарем. Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. То есть астрономический год невозможно без остатка разделить на сутки. Родиться 29 февраля — редкая удача. На земле проживают всего 4 млн человек с такой датой рождения.

 

Когда был високосный год

Високосный год наступает каждые четыре года. Легко посчитать в уме: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048.

Почему год считается плохимПочему год считается плохим
Почему год считается плохим
Фото: 1MI

Почему високосный год считается плохим

Закономерность или случайность, но именно в високосный год происходило не мало катастроф. Тунгусский метеорит взорвался в ­1908-м, «Титаник» затонул в 1912-м, землетрясение в Армении случилось в 1988-м, а землетрясение в китайском Таншане (1976). А вспомните страшный коронавирус. Да и в народе считается, что семьи, созданные в високосный год, распадаются гораздо чаще, чем в обычные годы.

Почему это происходит? Эксперты говорят, что в это время Вселенная требует очищения кармы. Человек, который совершал в прошлом много плохих поступков, столкнется с большими проблемами. А все из-за отклонения от нормы.

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Кто родился в високосный год

Из известных личностей, в високосный год родились Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Чарльз Диккенс, Джоаккино Россини, Поль Гоген, Матильда Кшесинская, Исаак Левитан, Владимир Путин, Хабиб Нурмагомедов, Артём Дзюба. А именно 29 февраля день рождения у олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, актрис Ирины Купченко и Алины Покровской, легенды джаза Глена Миллера, Германа Холлерита.

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