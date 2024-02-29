Магическое число — 29 февраля: почему появился високосный год

Лишний день — 29 февраля появляется в календаре каждый четыре года. 2024 год — високосный. Дополнительный день был введен для того, чтобы компенсировать расхождение между движением Солнца и календарем. Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. То есть астрономический год невозможно без остатка разделить на сутки. Родиться 29 февраля — редкая удача. На земле проживают всего 4 млн человек с такой датой рождения.