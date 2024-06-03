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2024
Новосибирский зоопарк изменил время работы с 3 июня 2024
Новосибирский зоопарк принял решение поменять время работы, о чем он объявил в соцсетях.
3 июня, 03:25
Расписание электричек изменится в Новосибирской области — с чем это связано
В Новосибирской области меняется график движение электропоездов, сообщили в АО «Экспресс-пригород».
23 мая, 01:31
Магическое число — 29 февраля: почему появился високосный год
От високосного года стоит ждать лишь разного рода неприятностей: такие небылицы существуют не один век. Разбираем мифы, которые появились благодаря 29 февраля.
29 февраля, 08:57
2023
Парад в Москве 9 мая 2023 онлайн: где и во сколько смотреть трансляцию
8 мая 2023, 22:57
Китайский новый год 2023 – время: во сколько отмечать в Новосибирске и Москве
21 января 2023, 03:17
2022
30 лет назад в Новосибирске ученые испытали машину времени
29 ноября 2022, 09:46
ЧМ по футболу 2022: во сколько смотреть первый матч Катар – Эквадор в Новосибирске
Матч-открытие чемпионата мира уже сегодня!
19 ноября 2022, 23:50
ЧМ по футболу 2022 открытие: во сколько смотреть 20 ноября в Новосибирске
До старта первого зимнего чемпионата мира по футболу остается всего один день.
19 ноября 2022, 11:00

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