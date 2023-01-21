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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Китайский новый год 2023 – время: во сколько отмечать в Новосибирске и Москве

Сегодня, 03:17
Фото: Артем Шершнев / atas.info
На всей территории КНР установлено единое время

В какое время наступит новый год по китайскому календарю в 2023 году

Новый год по китайскому календарю в 2023 году наступает 22 января. Когда именно он вступает в свои права?

Год Водяного Кролика, 4270-ый по восточному летоисчислению, начинается в 00.00 22 января. Однако громадная территория Китайской Народной Республики формально разделена на пять часовых поясов, поэтому можно предположить, что наступление нового года жители разных регионов празднуют в разное время, как в России. Тем не менее, в Китае действует единое стандартное время UTC+8, которое еще называет пекинским временем.

Таким образом, новый год по восточному календарю наступает в 19 часов московского времени, в Новосибирске  - в 23.00.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно встретить китайский новый год, что можно делать, а что категорически нельзя.

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#Общество#Новосибирск#Китай#Новый год#Время
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