Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Год Водяного Кролика, 4270-ый по восточному летоисчислению, начинается в 00.00 22 января. Однако громадная территория Китайской Народной Республики формально разделена на пять часовых поясов, поэтому можно предположить, что наступление нового года жители разных регионов празднуют в разное время, как в России. Тем не менее, в Китае действует единое стандартное время UTC+8, которое еще называет пекинским временем.
Таким образом, новый год по восточному календарю наступает в 19 часов московского времени, в Новосибирске - в 23.00.
Ранее мы рассказывали о том, как правильно встретить китайский новый год, что можно делать, а что категорически нельзя.