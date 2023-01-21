Год Водяного Кролика, 4270-ый по восточному летоисчислению, начинается в 00.00 22 января. Однако громадная территория Китайской Народной Республики формально разделена на пять часовых поясов, поэтому можно предположить, что наступление нового года жители разных регионов празднуют в разное время, как в России. Тем не менее, в Китае действует единое стандартное время UTC+8, которое еще называет пекинским временем.