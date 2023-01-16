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Ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности новосибирской компании "ВЭД Агент" Ольга Воронцова закончила Синьцзянский университет, после училась в аспирантуре Далянского университета иностранных языков в КНР. Мы попросили Ольгу рассказать, как выглядит празднование Нового года в Поднебесной глазами русского человека, и как правильно встретить праздник согласно традициям.
Во-первых, нужно подготовить новую одежду, чтобы в ней встретить новый год. Сделать уборку даже в самых дальних уголках дома и спрятать все метлы, веники и щетки подальше. К слову, в Китае маркетинг не стоит на месте, и как во время предновогодней уборки начинают активно рекламировать чистящие средства, какие-то супермочалки и так далее. С точки зрения украшений, если это многоквартирный дом, то по всему подъезду перед каждой квартирой будут украшения висеть. По обеим сторонам двери вешаются парные надписи, на красном фоне золотой краской выводятся иероглифы с пожеланиями удачи. Над дверью вешается иероглиф счастья "фу", но в перевернутом виде, "фу дао". На китайском дословно это означает "ваше счастье перевернулось", но так как китайский язык омонимичен, это может означать и "ваше счастье пришло".
Так же перед Новым годом в Китае начинается так называемая массовая миграция. Принято встречать праздник в кругу семьи, и стараются китайцы вернуться к себе домой. Часто они работают в других регионах и перед Новым годом начинаются огромные миграционные потоки, все разъезжаются. Поэтому часто большие города пустеют. Когда я училась, в университетских студенческих городках закрывались все магазины и кафе, владельцы просто закрывали их и уезжали на родину.
Нам в прямом смысле негде было поесть. Работали только крупные супермаркеты, но в общежитии не предусмотрено мест, чтобы самостоятельно готовить еду. Говорящая деталь: мы предварительно оплачивали свет и воду, клали деньги на специальную карточку, которую потом необходимо загрузить в счетчик. И если попадаешь в этот период, и у тебя на счетчике кончились деньги, то их невозможно положить, пока не закончится празднование китайского Нового года.
Да, это период, когда у всех отпуск. Компания, где я работаю, занимается международными перевозками, и мы начинаем готовиться к китайскому Новому году заранее. Потому что нужно все грузы и заказы, которые размещены, забрать и вывезти. Во время праздника нельзя контейнер ни загрузить, ни разгрузить, таможенные посты закрываются, то есть, абсолютно все встает.
В Китае существует региональное деление кухни. Северные китайцы больше любят, чтобы на столе были пельмени, а на юге принято ставить на стол лапшу. Остальное общее для всех регионов: рыба, как пожелание благополучия и удачи, варят блюда хого, это по-русски переводится как "горячий самовар". В большой кастрюле варят бульон, чаще всего куриный, но и другое мясо не возбраняется. И потом в этот бульон кидают различные начинки. Можно бросить кусочки мяса, яйца, овощи, зелень, а потом палочками достают оттуда и кушают, запивая бульоном. Обязательны мандарины, часто на стол ставят ананасы, перевязанные красной ленточкой. И готовят сладкие печенье из рисовой муки, называется няньгао.
Что точно не нужно делать, это напиваться, и нельзя спать, чтобы не проспать свою удачу. Важно, чтобы количество блюд было четным, но не равнялось четырем, вообще ничего на столе не должно быть по четыре. Цифра 4 созвучна с иероглифом "смерть", опять вспоминаем про омонимию китайского языка. Кроме того, не рекомендуют надевать на себя одежду черного и белого цвета, это символ траура.
Безусловно, красный, но нет строгого правила, чтобы вся одежда была этого цвета. Красный отпугивает злого духа Нянь, который, по легенде, каждый год приходит, чтобы разрушать деревни.
Праздник продолжается две недели, и в это время принято ходить в гости, дарить друг другу подарки. В первые дни после наступления нового года нельзя покупать обувь, поскольку иероглиф созвучен со словом "трудный".
Последний день празднования в русском языке принято назвать "праздником фонарей", но правильнее все-таки будет "день любования фонарями". Улицы украшают тысячами круглых красных фонариков, форма символизирует гармонию, мир и спокойствие. Все люди выходят гулять на улицу, запускают фейерверки, зрелище очень красивое.