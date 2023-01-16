Во-первых, нужно подготовить новую одежду, чтобы в ней встретить новый год. Сделать уборку даже в самых дальних уголках дома и спрятать все метлы, веники и щетки подальше. К слову, в Китае маркетинг не стоит на месте, и как во время предновогодней уборки начинают активно рекламировать чистящие средства, какие-то супермочалки и так далее. С точки зрения украшений, если это многоквартирный дом, то по всему подъезду перед каждой квартирой будут украшения висеть. По обеим сторонам двери вешаются парные надписи, на красном фоне золотой краской выводятся иероглифы с пожеланиями удачи. Над дверью вешается иероглиф счастья "фу", но в перевернутом виде, "фу дао". На китайском дословно это означает "ваше счастье перевернулось", но так как китайский язык омонимичен, это может означать и "ваше счастье пришло".