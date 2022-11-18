Грузоперевозки из Китая должны быть урегулированы к концу зимы

По словам управляющего компаниями «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрея Пуненко, с которым побеседовало издание «ИнфоПро», причинами возможных задержек являются увеличение
Все это привело к тому, что отечественная инфраструктура на Восточном полигоне сейчас не справляется с нагрузкой, в том числе и в части обработки таможенных деклараций.
Если в 2020 году доставка грузов из КНР до Новосибирска морем и по железной дороге занимала 25-30 дней, то в ноябре 2022 увеличилась до 60-90 суток.
- Так что к Новому году сейчас точно не закажешь и не успеешь получить, — подытоживает собеседник издания.
Сегодня только у «Трансиба» и его компаний на рейде во Владивостоке стоят более трех месяцев 20 контейнеров.
Руководство порта и правительство края прикладывают все усилия для решения проблемы и договорились о том, что груз будет вывезен в ближайшее время.
Специалисты считают, что ситуация с грузоперевозками окончательно стабилизируется к концу февраля.
Ранее о снижении инфляции в Новосибирской области сообщило Сибирское управление Банка России.