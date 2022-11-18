Грузоперевозки из Китая должны быть урегулированы к концу зимы

По словам управляющего компаниями «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрея Пуненко, с которым побеседовало издание «ИнфоПро», причинами возможных задержек являются увеличение товарооборота между Россий и Китаем, уход крупнейших перевозчиков из США и Европы, которых сейчас пытаются заменить аналогичные фирмы из Поднебесной, частичная мобилизация, повлекшая сокращение сотрудников в доках и морских портах, санкции и другие проблемы.