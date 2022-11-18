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Грузоперевозки из Китая должны быть урегулированы к концу зимы

Сегодня, 10:56
Фото: https://realty.ria.ru
Avito

Сложности с транспортировкой китайских товаров в НСО разрешатся не раньше 2023 года

Новосибирцы, заказавшие к празднику товары в Поднебесной, могут не получить их до Нового года.

По словам управляющего компаниями «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрея Пуненко, с которым побеседовало издание «ИнфоПро», причинами возможных задержек являются увеличение товарооборота между Россий и Китаем, уход крупнейших перевозчиков из США и Европы, которых сейчас пытаются заменить аналогичные фирмы из Поднебесной, частичная мобилизация, повлекшая сокращение сотрудников в доках и морских портах, санкции и другие проблемы.

Все это привело к тому, что отечественная инфраструктура на Восточном полигоне сейчас не справляется с нагрузкой, в том числе и в части обработки таможенных деклараций.

Если в 2020 году доставка грузов из КНР до Новосибирска морем и по железной дороге занимала 25-30 дней, то в ноябре 2022 увеличилась до 60-90 суток.

- Так что к Новому году сейчас точно не закажешь и не успеешь получить, — подытоживает собеседник издания.

Сегодня только у «Трансиба» и его компаний на рейде во Владивостоке стоят более трех месяцев 20 контейнеров.

Руководство порта и правительство края прикладывают все усилия для решения проблемы и договорились о том, что груз будет вывезен в ближайшее время. 

Специалисты считают, что ситуация с грузоперевозками окончательно стабилизируется к концу февраля.

Ранее о снижении инфляции в Новосибирской области сообщило Сибирское управление Банка России.

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#Новосибирск#Трансиб#Китай#Перевозки#Общество#Транспорт
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