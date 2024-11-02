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Перевозки

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2024
В Новосибирске под суд отправили сотрудников Ространснадзора
Транспортные инспекторы хотели отмазать от крупного штрафа родственника одного из начальников ведомства, сообщили в судебном департаменте.
2 ноября, 06:04
Развитие пригородного сообщения помогает новосибирцам экономить деньги
Во время оперативного совещания в правительстве обсудили вопросы развития мультимодальных перевозок, железнодорожных и автобусных.
16 сентября, 09:51
Более 84 млн пассажиров перевез Новосибирский метрополитен
Сколько пассажиров Новосибирский метрополитен перевез в 2023 году? Обновленные данные сообщили представители подземки.
31 января, 01:54
2023
Губернатор Андрей Травников дал старт масштабной реновации новосибирского транспорта
30 июня 2023, 08:05
Андрей Травников назвал перспективы авиационнной и логистической отраслей региона
29 июня 2023, 09:53
Городские электрички перевезли в Новосибирске 6 млн человек за 2022 год
27 января 2023, 13:13
2022
Скупать товары в Китае кинулись жители Новосибирска: перевозчики не справляются
Новосибирцы, заказавшие к празднику товары в Поднебесной, могут не получить их до Нового года.
18 ноября 2022, 10:56

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