В Новосибирске под суд отправили сотрудников Ространснадзора

Изучив автомобиль по базе, инспектор понял, что он принадлежит родственнику начальника одного из отделов управления. В итоге дело замяли, штраф нарушитель не заплатил, и теперь уже взыскать его нельзя, прошел срок давности. Дело уже уволенных из структуры Ространснадзора сотрудников будет рассматривать Ленинский суд.