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Posted 2 ноября, 06:04

Published 2 ноября, 06:04

Modified 2 ноября, 06:06

Updated 2 ноября, 06:06

В Новосибирске под суд отправили сотрудников Ространснадзора

В Новосибирске под суд отправили сотрудников Ространснадзора

2 ноября 2024, 06:04
Фото: 1MI.
Транспортные инспекторы хотели отмазать от крупного штрафа родственника одного из начальников ведомства, сообщили в судебном департаменте.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников межтерриториального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями в попытке угодить начальству.

Предполагается, что еще осенью 2023 года инспектор отдела автоматической фиксации обнаружил, что на одном из пунктов весового контроля была зафиксирована фура, с нагрузкой на ось, на 18% превышающую предельно допустимые значения. За это полагается штраф в размере 250 тысяч рублей.

Изучив автомобиль по базе, инспектор понял, что он принадлежит родственнику начальника одного из отделов управления. В итоге дело замяли, штраф нарушитель не заплатил, и теперь уже взыскать его нельзя, прошел срок давности. Дело уже уволенных из структуры Ространснадзора сотрудников будет рассматривать Ленинский суд.

О том, как берут взятки силовики из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, читайте в нашем специальном большом материале.

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