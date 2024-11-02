В Новосибирске под суд отправили сотрудников Ространснадзора

Posted 2 ноября, 06:04
Published 2 ноября, 06:04
Modified 2 ноября, 06:06
Updated 2 ноября, 06:06
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников межтерриториального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями в попытке угодить начальству.
Предполагается, что еще осенью 2023 года инспектор отдела автоматической фиксации обнаружил, что на одном из пунктов весового контроля была зафиксирована фура, с нагрузкой на ось, на 18% превышающую предельно допустимые значения. За это полагается штраф в размере 250 тысяч рублей.
Изучив автомобиль по базе, инспектор понял, что он принадлежит родственнику начальника одного из отделов управления. В итоге дело замяли, штраф нарушитель не заплатил, и теперь уже взыскать его нельзя, прошел срок давности. Дело уже уволенных из структуры Ространснадзора сотрудников будет рассматривать Ленинский суд.
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