Увеличение штрафов для пассажиров в общественном транспорте: все изменения

Posted 28 февраля, 06:22
Published 28 февраля, 06:22
Modified 28 февраля, 06:24
Updated 28 февраля, 06:24
Региональные власти утвердили новый пакет штрафных санкций, направленных на повышение дисциплины в общественном транспорте. Изменения затронут как пассажиров, так и операторов перевозок, а суммы взысканий увеличатся в 2–5 раз.
С 1 января 2025 года вступают в силу следующие нормы:
Использование чужих льготных документов
— Штраф: 2 000 рублей.
Провоз багажа без оплаты
— Штраф: 500 рублей (вместо 100 рублей).
Нарушение правил в метрополитене
— Диапазон: 500–2 000 рублей (ранее 100–200 рублей).
Примеры: курение, порча имущества, блокировка дверей.
Пассажирам рекомендовано:
оформлять провоз крупного багажа через мобильные приложения перевозчиков;
проверять актуальность льготных документов;
сообщать о неисправностях оборудования через горячие линии.
Операторы общественного транспорта столкнутся с повышенной ответственностью:
Срыв графика движения
— Должностные лица: 10 000–15 000 рублей;
— Юрлица: 30 000–50 000 рублей.
Штрафы предусмотрены за:
— отсутствие пандусов/подъемников для маломобильных групп;
— неработающие системы климат-контроля;
— сбои в терминалах безналичной оплаты;
— неактуальные данные на электронных табло.
Тем временем новосибирский Минтранс требует со строителей четвертого моста 100 млн рублей.