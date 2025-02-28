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Posted 28 февраля, 06:22

Published 28 февраля, 06:22

Modified 28 февраля, 06:24

Updated 28 февраля, 06:24

Что изменится

Увеличение штрафов для пассажиров в общественном транспорте: все изменения

28 февраля 2025, 06:22
Фото: atas.info. Что изменится

В Новосибирске увеличат штрафы для пассажиров в общественном транспорте

Новосибирская область ужесточает штрафы для пассажиров и перевозчиков: что изменится с 2025 года.

Региональные власти утвердили новый пакет штрафных санкций, направленных на повышение дисциплины в общественном транспорте. Изменения затронут как пассажиров, так и операторов перевозок, а суммы взысканий увеличатся в 2–5 раз.

Для пассажиров: новые тарифы на нарушения

С 1 января 2025 года вступают в силу следующие нормы:

  1. Использование чужих льготных документов

    — Штраф: 2 000 рублей.

  2. Провоз багажа без оплаты

    — Штраф: 500 рублей (вместо 100 рублей).

  3. Нарушение правил в метрополитене

    — Диапазон: 500–2 000 рублей (ранее 100–200 рублей).

    Примеры: курение, порча имущества, блокировка дверей.

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Пассажирам рекомендовано:

  • оформлять провоз крупного багажа через мобильные приложения перевозчиков;

  • проверять актуальность льготных документов;

  • сообщать о неисправностях оборудования через горячие линии.

 

Для перевозчиков: контроль качества и расписания

Операторы общественного транспорта столкнутся с повышенной ответственностью:

  • Срыв графика движения

    — Должностные лица: 10 000–15 000 рублей;

    — Юрлица: 30 000–50 000 рублей.

  • Неисправное оборудование

Штрафы предусмотрены за:

— отсутствие пандусов/подъемников для маломобильных групп;

— неработающие системы климат-контроля;

— сбои в терминалах безналичной оплаты;

— неактуальные данные на электронных табло.

Тем временем новосибирский Минтранс требует со строителей четвертого моста 100 млн рублей.

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