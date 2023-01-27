Городские электрички перевезли в Новосибирске 6 млн человек за 2022 год

Высокий спрос на ж/д перевозки из левобережной части города на правый берег Оби — 6 минут от платформы «Жилмассив», 9 минут — со станции «Новосибирск-Западный» и 11 минут от остановки «Западная площадка».

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства правительства Новосибирской области Вячеслава Невежина, электрички не конкурируют с метро: Западное и Восточное направление значительно удалены от ближайших станций метрополитена, а пассажиры Южного направления и жители Первомайского района в рекордно короткие сроки добираются электричками до центра Новосибирска.