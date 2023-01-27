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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Городские электрички перевезли в Новосибирске 6 млн человек за 2022 год

27 января 2023, 13:13
Фото: 1MI
Услугами электропоездов, перевозящих горожан в черте Новосибирска, в прошлом году воспользовались 6 миллионов раз

В Новосибирске  услугами городских электричек воспользовались 6 млн человек

Городские электрички начали перевозить горожан в черте Новосибирска с 2021 года. Спустя год железнодорожным городским транспортом новосибирцы воспользовались 6 миллионов раз.

Особой популярностью пользуются все железнодорожные направления до остановки «Центр», которая находится в самом начале Красного проспекта.

Высокий спрос на ж/д перевозки из левобережной части города на правый берег Оби — 6 минут от платформы «Жилмассив», 9 минут — со станции «Новосибирск-Западный» и 11 минут от остановки «Западная площадка».
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства правительства Новосибирской области Вячеслава Невежина, электрички не конкурируют с метро: Западное и Восточное направление значительно удалены от ближайших станций метрополитена, а пассажиры Южного направления и жители Первомайского района в рекордно короткие сроки добираются электричками до центра Новосибирска. 

Ранее сообщалось, что новый современный электропоезд вывели на маршрут в Новосибирской области. Это уже шестой транспорт серии ЭП-2Д на Западно-Сибирской ЖД.

#Электричка#Город#Перевозки#Левый берег#Правый берег#Центр#Транспорт#Новосибирск
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