Городские электрички перевезли в Новосибирске 6 млн человек за 2022 год

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Особой популярностью пользуются все железнодорожные направления до остановки «Центр», которая находится в самом начале Красного проспекта.
Высокий спрос на ж/д перевозки из левобережной части города на правый берег Оби — 6 минут от платформы «Жилмассив», 9 минут — со станции «Новосибирск-Западный» и 11 минут от остановки «Западная площадка».
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства правительства Новосибирской области Вячеслава Невежина, электрички не конкурируют с метро: Западное и Восточное направление значительно удалены от ближайших станций метрополитена, а пассажиры Южного направления и жители Первомайского района в рекордно короткие сроки добираются электричками до центра Новосибирска.
Ранее сообщалось, что новый современный электропоезд вывели на маршрут в Новосибирской области. Это уже шестой транспорт серии ЭП-2Д на Западно-Сибирской ЖД.