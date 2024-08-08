Правый берег

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Пескобазы на берегу Оби в Новосибирске незаконны: Росприроднадзор
8 августа, 13:10
Отопление отключили на сутки почти в 300 домах Новосибирска — адреса и сроки
В Новосибирске без отопления сегодня останутся около 300 домов из-за запланированных ремонтных работ на теплосетях.
8 февраля, 01:25
2023
Первый день жестянщика в этом сезоне: пробки в 10 баллов фиксируют в Новосибирске
Новосибирск вечером 2 ноября встал в 10-балльных пробках. Большинство улиц на картах отмечено красным цветом — их лучше объехать.
2 ноября 2023, 11:43
Городские электрички перевезли в Новосибирске 6 млн человек за 2022 год
27 января 2023, 13:13

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