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Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

В Новосибирске запустили новую электричку с USB-портами и кондиционером

Сегодня, 03:36
Фото: Правительство НСО
Из Новосибирска до Татарска запустили новые современные электрички
Новый современный электропоезд вывели на маршрут в Новосибирской области. Это уже шестой транспорт серии ЭП-2Д на Западно-Сибирской ЖД.

Электричка состоит из 8 вагонов, в каждом из которых установлены уютные кресла. Также в салоне есть USB-порты, биотуалеты, кондиционеры и камеры.

Кроме того, в поездах ЭП-2Д созданы условия для маломобильных пассажиров. В частности, есть подъемные механизмы на входе, а информация на табличках в вагонах продублирована шрифтом Брайля.

Напомним, новый электропоезд запустили с начала 2023 года. Он выходит на маршруты с Новосибирска до Татарска. Этот рейс стал самым востребованным и число вагонов увеличили.

Как рассказывал 9 января министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в выходные дни будет курсировать поезд в составе 8 вагонов, а в будни 10 из-за высокого пассажиропотока.

Очень востребованная: в электричке Новосибирск-Татарск увеличили число вагонов
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#Алина Шефер#Поезд#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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