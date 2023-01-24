В Новосибирске запустили новую электричку с USB-портами и кондиционером

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Электричка состоит из 8 вагонов, в каждом из которых установлены уютные кресла. Также в салоне есть USB-порты, биотуалеты, кондиционеры и камеры.
Кроме того, в поездах ЭП-2Д созданы условия для маломобильных пассажиров. В частности, есть подъемные механизмы на входе, а информация на табличках в вагонах продублирована шрифтом Брайля.
Напомним, новый электропоезд запустили с начала 2023 года. Он выходит на маршруты с Новосибирска до Татарска. Этот рейс стал самым востребованным и число вагонов увеличили.
Как рассказывал 9 января министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в выходные дни будет курсировать поезд в составе 8 вагонов, а в будни 10 из-за высокого пассажиропотока.