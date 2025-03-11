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Posted 11 марта, 08:51

Published 11 марта, 08:51

Modified 11 марта, 08:53

Updated 11 марта, 08:53

Регион развивает логистически-складскую сферу

В Новосибирской области активно развивается логистическая сфера

11 марта 2025, 08:51
Фото: 1MI. Регион развивает логистически-складскую сферу
Губернатор Андрей Травников провёл рабочую встречу с членами Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Участники встречи обсудили текущее состояние и задачи развития транспортно-логистического комплекса Новосибирской области на 2025-й и последующие годы, развитие Сибирской логистической платформы, развитие контейнеризации, опыт системных перевозок между Центральной Азией и Россией на примере республик Киргизия и Казахстан, перспективное развитие на Узбекистан.

Андрею Травникову доложили о том, что в новосибирском транспортно-логистическом узле хорошими темпами идёт прирост объёма переработки контейнеров. По поручению Губернатора, продолжается наращивание объёмов контейнеризации — с 2018 года рост объёмов перевозки грузов в контейнерах вырос с 4,2% до 9,7%. Планируется, что в 2029 году эта доля составит 15,7%.

Как неоднократно отмечал Андрей Травников, контейнеризация позволяет региону «компенсировать» географическое положение. Новосибирская область находится в центре самого большого континента планеты, и до экспортных портов транспортные плечи очень большие. Для того, чтобы компенсировать это, регион переходит на универсальную тару — контейнеры.

В Новосибирской области идёт активное развитие ТЛЦ «Евросиб-Терминал-Новосибирск», нового ТЛЦ «Сибирский» — запущена вторая очередь центра. На подходе новый проект — терминал «Восточные ворота» площадью 31 га. Его ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.

Новосибирская область значительно превосходит все остальные регионы Сибирского федерального округа по объёму современных складов класса А и В — на первое января 2025 года площадь таких складов в Новосибирской области составила 1962 тыс. кв. метров, на втором месте со значительным отрывом Красноярский край — 211 тыс. кв. м. Планируется, что к 2029 году площадь складов класса А и В в Новосибирской области вырастет на 78,2%, до 3497 тыс. кв. м.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новосибирск».

Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

Близость ОЭЗ к промышленно-логистическому парку, а также к транссибирской магистрали и международному аэропорту «Толмачёво» делает её месторасположение крайне удобным и выгодным для работы. Общий объём запланированных инвестиций в ОЭЗ — 9,2 млрд рублей. Производственные, логистические и научно-технические компании создадут в ней более 700 рабочих мест.

Якорным инвестором выбран Новосибирский транспортный терминал. Плюс, целый ряд других компаний заинтересован в особом налоговом режиме ОЭЗ. Этими льготами инвесторы смогут пользоваться уже на начальных этапах реализации своих проектов.

Представлена концепция транспортно-логистического развития Новосибирской области
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