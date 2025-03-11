В Новосибирской области активно развивается логистическая сфера

Новосибирская область значительно превосходит все остальные регионы Сибирского федерального округа по объёму современных складов класса А и В — на первое января 2025 года площадь таких складов в Новосибирской области составила 1962 тыс. кв. метров, на втором месте со значительным отрывом Красноярский край — 211 тыс. кв. м. Планируется, что к 2029 году площадь складов класса А и В в Новосибирской области вырастет на 78,2%, до 3497 тыс. кв. м.