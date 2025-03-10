В Новосибирске утвердили создание новой ОЭЗ

Posted 10 марта, 18:05
Published 10 марта, 18:05
Modified 10 марта, 18:07
Updated 10 марта, 18:07
Правительством РФ в Новосибирской области была учреждена особая экономическая зона. Сообщается, что в перспективе в ОЭЗ работу начнут 5 компаний, суммарно инвесторы готовы вложить в ее развитие свыше 9 млрд рублей.
В Новосибирской области планируется создать два новых транспортно-логистических пункта, лесопильню, начать производство тротуарной плитки, а также запустить производство электротехнического оборудования.