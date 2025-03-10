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Posted 10 марта, 18:05

Published 10 марта, 18:05

Modified 10 марта, 18:07

Updated 10 марта, 18:07

Завод

В Новосибирске утвердили создание новой ОЭЗ

10 марта 2025, 18:05
Фото: Изображение Midjourney. Завод
10 февраля было подписано постановление, утверждающее создание особой экономической зоны в Новосибирской области, сообщает пресс-служба кабмина.

Правительством РФ в Новосибирской области была учреждена особая экономическая зона. Сообщается, что в перспективе в ОЭЗ работу начнут 5 компаний, суммарно инвесторы готовы вложить в ее развитие свыше 9 млрд рублей.

В Новосибирской области планируется создать два новых транспортно-логистических пункта, лесопильню, начать производство тротуарной плитки, а также запустить производство электротехнического оборудования.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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