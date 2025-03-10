В Новосибирске под стражу заключили главу компании «Мегадом»

Posted 10 марта, 13:25
Published 10 марта, 13:25
Modified 10 марта, 13:27
Updated 10 марта, 13:27
Сегодня Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию гособвинения и пострадавших касательно постановления Октябрьского суда в отношении директора «Мегадом». От мошеннических действий главы компании пострадали десятки обманутых новосибирцев, которые вложили свои средства в возведение жилых домов.
Напомним, 3 февраля Октябрьский районный суд назначил фигуранту дела относительное мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Областной суд отменил ранее вынесенное постановление и отправил Рычкова в СИЗО.
Ущерб, причиненный действиями Рычкова и других лиц, оценивают на общую сумму свыше 150 миллионов рублей.