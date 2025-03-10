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Posted 10 марта, 13:25

Published 10 марта, 13:25

Modified 10 марта, 13:27

Updated 10 марта, 13:27

Суд рассмотрел апелляцию

В Новосибирске под стражу заключили главу компании «Мегадом»

10 марта 2025, 13:25
Фото: 1MI. Суд рассмотрел апелляцию
10 марта главе строительной компании, от действий которой пострадали десятки обманутых дольщиков, ужесточили меру пресечения.

Сегодня Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию гособвинения и пострадавших касательно постановления Октябрьского суда в отношении директора «Мегадом». От мошеннических действий главы компании пострадали десятки обманутых новосибирцев, которые вложили свои средства в возведение жилых домов.

Напомним, 3 февраля Октябрьский районный суд назначил фигуранту дела относительное мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Областной суд отменил ранее вынесенное постановление и отправил Рычкова в СИЗО.

Ущерб, причиненный действиями Рычкова и других лиц, оценивают на общую сумму свыше 150 миллионов рублей.

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