В Новосибирске под стражу заключили главу компании «Мегадом»

Сегодня Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию гособвинения и пострадавших касательно постановления Октябрьского суда в отношении директора «Мегадом». От мошеннических действий главы компании пострадали десятки обманутых новосибирцев, которые вложили свои средства в возведение жилых домов.