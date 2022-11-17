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Заводу быть: Nestle намерена построить предприятие в Новосибирской области

Сегодня, 20:32
На заседании Регионального заксобрания заместитель губернатора Новосибирской области Владимир Знатков сообщил о статусе совместного проекта области и швейцарской компании.

«Учитывая международную обстановку, сейчас рассматривается вопрос смены названия. Но проект закрывать намерений нет», - заявил Знатков.

Замгубернатора добавил, что проект имеет двух ключевых инвесторов: компанию из КНР и собственно сам Nestle. И, по его словам, оба проекта живы и находятся на плаву.

Напомним, что соглашение о строительстве фабрики по производству кормов для животных на территории промышленно-логистического парка стороны заключили в 2020 году.

В марте этого года иностранная компания заявила о сворачивании всех своих проектов в России, за исключением производства и распространения детского питания и нутритивной поддержки для больных.

Ранее о судьбе 10-миллиардного проекта высказался глава Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов. Он заявил, что при отказе от строительства, выделенный участок новосибирского ПЛП передадут отечественным бизнесменам.

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#Новосибирская область#Nestle#Владимир Знатков#Промышленно-логистический парк
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