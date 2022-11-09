Транспортно-логистический терминал откроется в Новосибирске летом 2023 года

"Транспортно-логистический терминал строится. К лету примет первые составы. Мощность терминала 600 тысяч (TEU - контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.- Прим. ред.) с возможностью расширения до 1 млн в случае необходимости", — рассказал Александр Зырянов.
Увеличение затрат на строительства связано с расширением функционала и пропускной способности объекта. По сравнению с первоначальными планами строительства в три раза увеличилась его стоимость, и в 10 раз увеличилась площадь транспортно-логистического узла.
Строительство терминала происходит на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Ранее ввод объекта в эксплуатацию планировался на конец этого календарного года.
Примечательно, что швейцарская компания Nestle отказалась от постройки завода в промышленно-логистическом парке под Новосибирском.