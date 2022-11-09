atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Транспортно-логистический терминал откроется в Новосибирске летом 2023 года

Сегодня, 10:42
Фото: plp-nso.ru
План промышленно-логистический парк

Новосибирский логистический терминал стоимостью 15 млрд рублей откроется летом 

ТАСС со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова сообщает даты введения в эксплуатацию и производственные мощности транспортно-логистического центра.

"Транспортно-логистический терминал строится. К лету примет первые составы. Мощность терминала 600 тысяч (TEU - контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.- Прим. ред.) с возможностью расширения до 1 млн в случае необходимости", — рассказал Александр Зырянов. 

Увеличение затрат на строительства связано с расширением функционала и пропускной способности объекта. По сравнению с первоначальными планами строительства в три раза увеличилась его стоимость, и в 10 раз увеличилась площадь транспортно-логистического узла. 

Строительство терминала происходит на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Ранее ввод объекта в эксплуатацию планировался на конец этого календарного года. 

Примечательно, что швейцарская компания Nestle отказалась от постройки завода в промышленно-логистическом парке под Новосибирском.

Читайте также:
Чистая прибыль банка "Открытие" за 9 месяцев составила 15,8 млрд рублей20 млрд рублей потребовали для развития новосибирского метро Новосибирцы впервые получили налоговые расчеты с 15% ставкой НДФЛ
#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Транспортно-логистический терминал#Александр Зырянов
Подпишитесь
Москвичи намерены заплатить долги и вывести «Экологию-Новосибирск» из банкротства
Сегодня, 18:33
В этом году без фаллоса: в Новосибирске задумались отказаться от знаменитого катка
Сегодня, 08:20
Опасное соседство: тувинцы с ножами в "Гренаде" близко от детских лагерей и жилья
Сегодня, 13:40
Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
Сегодня, 14:08
Агропродовольственный форум в Новосибирске – лучшие фото с выставки
Сегодня, 16:58
Банки в Новосибирске отказывают в ипотеке мужчинам, которых могут мобилизовать
Сегодня, 17:34