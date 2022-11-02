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Nestlé заморозила проект в Новосибирской области стоимостью 10 млрд рублей

Сегодня, 11:41
Фото: nestle.ru
Производство кошачего корма
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил о приостановке российско-швейцарского проекта строительства фабрики по производству кормов для животных «Нестле Пурина ПетКер» в Искитимском районе Новосибирской области.

Причины заморозки проекта 

О прекращении инвестирования в Россию швейцарская компания Nestlé заявила в марте этого года. Причиной назван конфликт на территории Украины. Производитель сообщил, что ограничивает деятельность в РФ и фокусируется на обеспечении российских потребителей необходимой продукцией. К ней компания отнесла детское питание и нутритивную поддержку пациентов. Всю выручку Nestlé обещала передавать в благотворительные фонды. 

Судьба территории завода 

Фабрика должна была занять площадь в 70 га на территории южного промышленно-логистического парка. Промышленная зона, находящаяся между Искитимском районом и Бердском, была создана в 2007 году по инициативе правительства Новосибирской области. Эта территория располагает развитой инженерно-транспортной инфраструктурой, поэтому на вакантный участок претендуют сразу несколько отечественных предприятий. Среди них: крупнейший в РФ производитель тротуарной плитки, завод по маслопереработке, транспортно-логистический центр и другие. 

Каким планировался проект в 2020 году 

Осенью 2020 года было заключено соглашение о строительстве фабрики между правительством Новосибирской области, региональным агентством инвестиционного развития и швейцарской компанией. Предприятие - единственный проект Nestlé в Сибири. На строительство завода планировалось потратить 10 млрд рублей. По оценкам специалистов, в 2023 году он мог бы произвести 75 тыс. тонн кормов для животных. На производстве к 2024 году должны были трудоустроить 250 специалистов.

О востребованности этого участка среди российских компаний говорил глава Агентства инвестиционного развития по региону Александр Зырянов 

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