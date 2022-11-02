Nestlé заморозила проект в Новосибирской области стоимостью 10 млрд рублей

Осенью 2020 года было заключено соглашение о строительстве фабрики между правительством Новосибирской области, региональным агентством инвестиционного развития и швейцарской компанией. Предприятие - единственный проект Nestlé в Сибири. На строительство завода планировалось потратить 10 млрд рублей. По оценкам специалистов, в 2023 году он мог бы произвести 75 тыс. тонн кормов для животных. На производстве к 2024 году должны были трудоустроить 250 специалистов.