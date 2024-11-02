Nestlé заморозила проект в Новосибирской области стоимостью 10 млрд рублей

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил о приостановке российско-швейцарского проекта строительства фабрики по производству кормов для животных «Нестле Пурина ПетКер» в Искитимском районе Новосибирской области.