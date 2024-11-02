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Оборудование на 5,9 млн рублей новосибирской фабрики арестовали
Судебные приставы Чулыма наложили арест на оборудование маслозавода в Чулыме. Арестованное имущество оценили в 5,9 млн рублей.
2 ноября, 04:47
Обувная фабрика «С-Теп» в Новосибирской области признана банкротом
9 апреля, 13:11
2023
В Новосибирске банкротят старейшую макаронную фабрику
2 октября 2023, 07:26
Стало известно, на какой фабрике мороженого склад аммиака остался без электричества
Тонны аммиака могли растаять и причинить вред персоналу фабрики мороженого «Гулливер» в Новосибирске. ЧС произошла из-за отключения электричества.
1 августа 2023, 08:24
2022
Nestlé заморозила проект в Новосибирской области стоимостью 10 млрд рублей
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил о приостановке российско-швейцарского проекта строительства фабрики по производству кормов для животных «Нестле Пурина ПетКер» в Искитимском районе Новосибирской области.
2 ноября 2022, 11:41

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