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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Новосибирске банкротят старейшую макаронную фабрику

В Новосибирске банкротят старейшую макаронную фабрику

2 октября 2023, 07:26
Фото: 1MI
ФНС подала иск о банкротстве к ООО «Новосибирская макаронная фабрика». Об этом говорится на сайте регионального Арбитражного суда.

Из материалов дела следует, что компания задолжала 1 489 981 руб. и не в силах их выплатить. Иск был принят, но пока не рассмотрен. Это произойдет до 27 октября.

Налоговики предоставили в суд документы, доказывающие, что макаронная фабрика имеет долг. В том числе были представлены налоговые декларации, постановления от приставов и прочее.

В течение длительного времени компания не смогла закрыть долг, поэтому единственным выходом ФНС посчитала потребовать ее банкротства.

Отметим, Новосибирская макаронная фабрика работает с 1910 года. Как ООО она зарегистрирована с 2008 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,9% принадлежит ООО «Оберон групп». В прошлом году выручка составила 3,5 млн руб., а еще годом ранее было 56,1 млн. Видно, что компания несет убытки.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Суд#Банкротство#Фабрика
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