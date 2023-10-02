В Новосибирске банкротят старейшую макаронную фабрику

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Из материалов дела следует, что компания задолжала 1 489 981 руб. и не в силах их выплатить. Иск был принят, но пока не рассмотрен. Это произойдет до 27 октября.
Налоговики предоставили в суд документы, доказывающие, что макаронная фабрика имеет долг. В том числе были представлены налоговые декларации, постановления от приставов и прочее.
В течение длительного времени компания не смогла закрыть долг, поэтому единственным выходом ФНС посчитала потребовать ее банкротства.
Отметим, Новосибирская макаронная фабрика работает с 1910 года. Как ООО она зарегистрирована с 2008 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,9% принадлежит ООО «Оберон групп». В прошлом году выручка составила 3,5 млн руб., а еще годом ранее было 56,1 млн. Видно, что компания несет убытки.