Недвижимость ГК «ВИС» на 880 млн рублей арестована из-за банкротства регоператора

Причиной ареста стало банкротство бывшего регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология Новосибирск» в марте нынешнего года. Изначально это считалось временной мерой по выходу из финансового кризиса, однако позже стало известно о многомиллиардных долгах организации и необходимости погашения их перед кредиторами. Часть рекордного долга была погашена благодаря мировым соглашениям.