Недвижимость ГК «ВИС» на 880 млн рублей арестована из-за банкротства регоператора

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как сообщает «Сибкрай.ru», арбитражным судом было удовлетворено ходатайство ООО «Экосервис» о принятии мер в отношении компаний ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС» и АО «Группа ВИС». В рамках судебного решения наложен арест на недвижимость с запретом совершать любые сделки. Стоит отметить, что к аналогичным мерам призывал и конкурсный управляющий ООО «Экология Новосибирск» Владислав Баряев.
Причиной ареста стало банкротство бывшего регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология Новосибирск» в марте нынешнего года. Изначально это считалось временной мерой по выходу из финансового кризиса, однако позже стало известно о многомиллиардных долгах организации и необходимости погашения их перед кредиторами. Часть рекордного долга была погашена благодаря мировым соглашениям.