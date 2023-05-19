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Недвижимость ГК «ВИС» на 880 млн рублей арестована из-за банкротства регоператора

19 мая 2023, 08:29
Фото: 1MI
Суд удовлетворил ходатайство кредиторов

В Новосибирске арестовали недвижимость ГК «ВИС» на 880 млн рублей

В Новосибирске наложен арест на недвижимость, принадлежащую группе компаний «ВИС». Ее общая стоимость составляет 880 миллионов рублей.

Как сообщает «Сибкрай.ru», арбитражным судом было удовлетворено ходатайство ООО «Экосервис» о принятии мер в отношении компаний ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС» и АО «Группа ВИС». В рамках судебного решения наложен арест на недвижимость с запретом совершать любые сделки. Стоит отметить, что к аналогичным мерам призывал и конкурсный управляющий ООО «Экология Новосибирск» Владислав Баряев.

Причиной ареста стало банкротство бывшего регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология Новосибирск» в марте нынешнего года. Изначально это считалось временной мерой по выходу из финансового кризиса, однако позже стало известно о многомиллиардных долгах организации и необходимости погашения их перед кредиторами. Часть рекордного долга была погашена благодаря мировым соглашениям.

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#Экология#Новосибирск#Александр Ляхов#Экология-Новосибирск#ООО «Экология-Новосибирск»#Арбитражный суд#Недвижимость#Банкротство "Экологии-Новосибирск"
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