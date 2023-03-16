Оператор по вывозу мусора сменил номер телефона для жалоб: куда звонить новосибирцам

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
«Сообщить о переполнении контейнеров ТКО, а также оставить заявку на вывоз крупногабаритных и раздельно собранных отходов можно по номеру телефона: +7 (383) 363-04-22», — указано в посте телеграм-канала регионального оператора.
Звонить по поводу вывоза мусора возможно с 8 утра до 8 вечера ежедневно.
МУП «Спецавтохозяйство» стал оператором по работе с ТКО (Твердыми коммунальными отходами. Прим.ред.) в Новосибирской области 11 февраля нынешнего года. Его предшественник - компания «Экология Новосибирск» находится в процедуре банкротства, а также накопил около миллиарда рублей задолженности.
После смены оператора для горожан поменяются реквизиты по оплате вывоза твердых коммунальных отходов. В связи с этим новосибирцам дали инструкции по отключению автоплатежей от старого сервиса и нахождению нового лицевого счета для оплаты.