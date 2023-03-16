Оператор по вывозу мусора сменил номер телефона для жалоб: куда звонить новосибирцам

МУП «Спецавтохозяйство» стал оператором по работе с ТКО (Твердыми коммунальными отходами. Прим.ред.) в Новосибирской области 11 февраля нынешнего года. Его предшественник - компания «Экология Новосибирск» находится в процедуре банкротства, а также накопил около миллиарда рублей задолженности.