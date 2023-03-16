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Оператор по вывозу мусора сменил номер телефона для жалоб: куда звонить новосибирцам

16 марта 2023, 11:10
Фото: 1MI
Новосибирцам назвали новый номер для обращеий к мусорному оператору
У новосибирского оператора по вывозу мусора с 20 марта поменяется номер для заявок и жалоб на переполненные баки . Об этом сообщили в телеграм-канале компании МУП «САХ».
«Сообщить о переполнении контейнеров ТКО, а также оставить заявку на вывоз крупногабаритных и раздельно собранных отходов можно по номеру телефона: +7 (383) 363-04-22», — указано в посте телеграм-канала регионального оператора.

Звонить по поводу вывоза мусора возможно с 8 утра до 8 вечера ежедневно.

МУП «Спецавтохозяйство» стал оператором по работе с ТКО (Твердыми коммунальными отходами. Прим.ред.) в Новосибирской области 11 февраля нынешнего года. Его предшественник - компания «Экология Новосибирск» находится в процедуре банкротства, а также накопил около миллиарда рублей задолженности.

После смены оператора для горожан поменяются реквизиты по оплате вывоза твердых коммунальных отходов. В связи с этим новосибирцам дали инструкции по отключению автоплатежей от старого сервиса и нахождению нового лицевого счета для оплаты.

 

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#Александр Ляхов#Город#Мусор#ЖКХ#Тарифы#Новосибирская область
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