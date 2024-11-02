Оборудование на 5,9 млн рублей новосибирской фабрики арестовали

Posted 2 ноября, 04:47
Published 2 ноября, 04:47
Modified 2 ноября, 04:49
Updated 2 ноября, 04:49
На основании решения суда судебные приставы посетили предприятие, ознакомили представителя должника с требованием суда и провели арест. В ходе проверки в двух производственных цехах были арестованы три единицы оборудования: два фасовочно-упаковочных автомата и резервуар для плавления сыра. Это оборудование будет находиться на ответственном хранении у предприятия до завершения разбирательств.
Судебные приставы предупредили представителей завода об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, передачи или продажи арестованного имущества. В соответствии с законом, нарушение этих условий может повлечь за собой наказание вплоть до двух лет лишения свободы.