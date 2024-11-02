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Posted 2 ноября, 04:47

Published 2 ноября, 04:47

Modified 2 ноября, 04:49

Updated 2 ноября, 04:49

Судебные приставы на фабрике

Оборудование на 5,9 млн рублей новосибирской фабрики арестовали

2 ноября 2024, 04:47
Фото: ГУФССП по Новосибирской области. Судебные приставы на фабрике
Судебные приставы Чулыма наложили арест на оборудование маслозавода в Чулыме. Арестованное имущество оценили в 5,9 млн рублей.

На основании решения суда судебные приставы посетили предприятие, ознакомили представителя должника с требованием суда и провели арест. В ходе проверки в двух производственных цехах были арестованы три единицы оборудования: два фасовочно-упаковочных автомата и резервуар для плавления сыра. Это оборудование будет находиться на ответственном хранении у предприятия до завершения разбирательств.

Судебные приставы предупредили представителей завода об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, передачи или продажи арестованного имущества. В соответствии с законом, нарушение этих условий может повлечь за собой наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Арест#Фабрика#Судебные приставы#Оборудование
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