Оборудование на 5,9 млн рублей новосибирской фабрики арестовали

На основании решения суда судебные приставы посетили предприятие, ознакомили представителя должника с требованием суда и провели арест. В ходе проверки в двух производственных цехах были арестованы три единицы оборудования: два фасовочно-упаковочных автомата и резервуар для плавления сыра. Это оборудование будет находиться на ответственном хранении у предприятия до завершения разбирательств.